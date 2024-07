Esto sigue: Luisa Fernanda W contó hasta cuándo planea celebrar su cumpleaños

Luisa Fernanda W dejó claro que no se conforma con celebrar su cumpleaños solo durante una noche, sino que programó todo un itinerario para celebrar una nueva vuelta al sol en donde muchos de sus amigos y familiares celebraron junto a ella sus 31 años de edad. Pero la cosa no termina ahí, ya que la influencer contó hasta cuándo planea seguir con los festejos, dando a entender que no acabarán pronto.

La creadora de contenido no solo es reconocida por los videos que publica en sus redes sociales, por su faceta de empresaria o simplemente por ser la pareja del cantante Pipe Bueno, sino también por realizar festejos memorables.

Y es que anteriores oportunidades, la colombiana ha llamado la atención por las fiestas que organiza, bien sea para sus cumpleaños o para el de su prometido y sus hijos, dejando ver que no suele ser algo discreto, sino todo un gran evento.

Y a propósito de su cumpleaños número 31 no iba a ser la excepción, ya que empezó a celebrar por todo lo alto con un día de anticipación, organizando una pequeña reunión en un yate con varios familiares y amigos.

Al día siguiente, durante su propio día de cumpleaños, Luisa Fernanda W mostró a través de sus historias de Instagram que haría una ‘wellness party’, una reunión en la que tanto ella como sus invitados recibirían tratamientos vigorizantes y saludables, desde los tradicionales masajes hasta baños de agua helada, cambiando un poco la dinámica clásica.

Sin embargo, en la noche las cosas se pusieron un poco más alegres, ya que tanto la cumpleañera como sus invitados estuvieron bailando y cantando junto a varios artistas destacados, cerrando la noche con broche de oro.

¿El cumpleaños de Luisa Fernanda W se seguirá extendiendo?

A través de más historias en Instagram, la empresaria compartió que al día siguiente de su gran celebración también tuvo un festejo un poco más íntimo, en donde apareció junto a varias personas que le cantaron el cumpleaños frente a una pequeña torta, compartiendo con sus dos hijos.

Por su parte, Pipe Bueno hizo relación a lo extenso que ha sido su cumpleaños y le preguntó directamente a Luisa Fernanda W hasta cuándo seguirían celebrando sus 31 años, a lo que ella respondió que quiere que se extienda durante “toda la semana”.