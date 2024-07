Dominica Duque y Alejandro Estrada tuvieron su primera pelea en ‘MasterChef Colombia’

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 25, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el cuarto ciclo frente a las cocinas.

Y es que a los delatantes negros les tocó sumarse al reto de salvación en el que los perros calientes y las hamburguesas eran quienes protagonizaban la edición bajo una línea de creación sobre recuerdos del pasado.

Es así como Ilenia Antonini, Roberto Cano y Alejandro Estrada por tener el pin de inmunidad designaron el tema y la preparación que le tocaría a cada uno de los participantes en las estaciones, por lo que la temática “mi primera vez en el mar” y la preparación de hamburguesa le fueron asignados a Dominica Duque.

El reto inició y desde el balcón a Dominica Duque le ayudaban Víctor Mallarino y Alejandro Estrada, en una preparación que la periodista aseguraba que debía tener sabor a mar, por lo que incluyó langostinos. Jorge Rausch llegó a la estación y le mandó a quitar un fondo de pescado que tenía previsto y que los langostinos los pusiera encima.

“También licúa los langostinos, no importa que te haya dicho eso, porque eso ya no te sirve para presentarlo”

Las caras que hacía Dominica Duque ante el estrés que vivía con su preparación eran más que evidentes, al punto que Víctor Mallarino opinó al respecto.

Dominica indicó que mirando y escuchando tantas voces al mismo tiempo se iba enredando mucho más, y ante esto Alejandro Estrada dijo que cuando él le hablaba la notaba más estresada, pero momentos más tarde llegó el mayor momento de tensión entre ambos.

“Deja otro adentro y no te estreses. Empieza a hacer tu carne”

“Claro que me estreso porque sabía que iba a ser algo más elaborado. O sea, no he avanzado nada”

— Dominica Duque