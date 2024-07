Buscan relaciones apasionantes y después se van: los signos más rompe corazones del zodiaco

Cada signo del zodiaco tiene sus particularidades y encantos, pero hay uno que se lleva el título del más rompe corazones. Así que aquí te explicamos cuáles son las características de estos signos para que estés claro a quien tienes a tu lado.

PUBLICIDAD

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Les encanta sentirse queridos, saber que son una prioridad para la otra persona y que les consientan y les den cariño. No le gusta lastimar a nadie, pero confían tanto en sus instintos que es capaz de dejar a alguien, solo porque su mente y su corazón se lo dicen. Si algo le dice que es momento de irse, lo hace, sin importar cómo estaba la relación. Muy poca personas entienden sus razones, pero con el tiempo ven que fue lo mejor. Nadie merece estar donde no es feliz.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No se conforman con cualquiera y están dispuestos a esperar mucho tiempo hasta que llegue la persona adecuada. Esa espera lo hacen ver como un signo malo en las relaciones, pero cuando ama lo hace con todo el corazón. Luchas por esa relación hasta que ya no puedes más. Necesitas elegirte a ti misma y no permitir que te lastimen el corazón. Te dicen rompe corazones porque te vas de forma determinante, pero eso no significa que no te duela.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Es romántica, algo caprichosa, poco fiel y prisionera de la belleza. Además, no le falta sinceridad, por lo menos mientras dura el amor. Para este signo la vida es corta y no se queda con alguien que no le aporta. Son felices solo, y si alguien solo te genera estrés, no lo quieres y punto. Te dicen rompe corazones porque no esperas un cambio de nada, tomas la decisión inmediata. Quieres algo simple: o estas con ellos o no.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Aman sin límites y anteponen los hechos a las palabras: prefieren expresarlo todo con un beso antes que con una gran frase romántica. Como signos de fuego, son muy pasionales, por lo que viven todo intensamente, sin filtros y con mucha adrenalina. Como quieres relaciones apasionadas, ves las señales de que algo anda mal, pero te quedas un poco más porque disfrutas de la compañía. Hasta que todo se rompe y te das cuenta de que no es para ti.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Son sumamente cautivantes, seductoras y apasionadas, con un disfrute por la vida que los convierte en seres magnéticos. Amantes de la adrenalina del cambio, las personas de este signo aspiran alto y van con entusiasmo detrás de sus sueños. Le agrega ese ingrediente de la aventura a su manera de querer y son coleccionistas de locuras que difícilmente harías con otra persona. La libertad es clave y si sientes que tu pareja te manipula o reprime, pone límites rápidamente.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Cuando se trata de amor, el romanticismo es una constante en su unión, también la búsqueda de la belleza (tanto física como interna o espiritual) y su tendencia al hedonismo. Poseen una capacidad para seducir sublime: un gesto, una mirada… son armas que disponen de forma innata para la seducción. Son un encanto, bendecido por la belleza de Venus, y tienen un imán para atraer a quien quiera del horóscopo. La química y el coqueteo no bastan; necesita sentirse escuchado, amado y valorado y si no siente eso, simplemente se va.