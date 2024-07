Así será el homenaje a Omar Geles en Bogotá a dos meses de su fallecimiento

El 21 de mayo de 2024, el mundo de la música se vistió de luto con el repentino fallecimiento de Omar Geles. El dolor de sus fans y colegas musicales, pero después de dos meses de su falleciemiento, sus colegas han decidido hacerle un sentido homenaje este 26 de octubre en Rancho Mx.

PUBLICIDAD

Artistas como El Binomio de Oro de América, Ana del Castillo, Nelson Velásquez, Poncho Zuleta y la Gente de Omar Geles, aquellos que han caminado junto a él en esta travesía musical que inmortalizó su figura en el folclore colombiano estarán presentes en dicho homenaje.

Su música, cargada de sentimiento y pasión, ha tocado los corazones de generaciones, convirtiéndolo en un ícono indiscutible del folclore colombiano. El cantante vallenato es ampliamente conocido a nivel internacional por ser uno de los fundadores de la agrupación ‘Los Diablitos del vallenato’ y por ser el compositor de reconocidas obras como: ‘Los caminos de la vida’, ‘A besitos’, ‘Tarde lo conocí’, ‘Me gusta, me gusta’, ‘Busca un confidente’, ‘Cuatro rosas’ y ‘Hoja en blanco’.

El homenaje que tendrá un costo desde $90.000 en TuBoleta.

Ana del Castillo, con su energía arrolladora y su voz inconfundible, llevará al escenario la emoción pura y el respeto profundo hacia un maestro que ha sido fuente de inspiración. Sus interpretaciones, llenas de vida y sentimiento, resonarán con una fuerza que sólo alguien que entiende la grandeza de Omar Geles puede transmitir. Y es que no es para menos, ya que Omar fue parte de su trabajo musical de Ana Con Fuerza, haciendo que este hmenaje sea más significativo para ella.

El legado del artista perdurará para inspirar a las generaciones venideras, no sólo en los acordes de un acordeón, sino también en la esencia misma de la humanidad que transmitió a través de sus canciones. Indiscutiblemente, esta será una noche donde los amantes de la música, el folclore y la tradición disfrutarán de los más grandes.