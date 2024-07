Venegas llegó para quedarse: la fuerza y frescura que trae el empirismo al género urbano

El reggaeton ha permitido que cada vez más caras nuevas se sumen a un género con una escena retadora, y esta es la historia de Juan David Venegas, conocido como Vanegas en el mundo artístico. Desde Buga, Valle del Cauca, este cantante de 27 años que está logrando alianzas con los grandes, el género y todo gracias a las ganas de aprender, y mejorar.

Vanegas habló con Publimetro sobre su proceso de empirismo, además de sus nuevos lanzamientos que lo están posicionando como una promesa del urbano colombiano.

¿Cómo llegaste al género urbano? ¿Cuáles eran tus referentes de este género?

Desde pequeño siempre supe que tenía la voz para hacer muchas melodías. Por cosas de la vida, todo se fue juntando y mi entorno era musical. Así que empecé a subir demos a Instagram, aprovechando la red social. Subí covers de muchas canciones y vi que se estaban viralizando, atrayendo a mucha más gente. Me di cuenta de que se me daba muy bien el género urbano, aunque también hacía baladas, reggaetón, bachata y vallenato. Mi voz se prestaba para muchas cosas, y encontraba el reguetón particularmente fácil, ya que no es solo el dembow, sino la música en general. Al notar que el reguetón me iba bien y me gustaba mucho más, decidí enfocarme en el mundo urbano y en este género.

En 2017 o 2018 tuve un acercamiento muy importante para mi carrera con Karol G. Ella tenía un concierto en mi ciudad, y yo, buscando todas las oportunidades y aprovechando todo, decidí ir al hotel donde se hospedaba. Fui con un compañero que me acompañó con la guitarra y le dimos una serenata.

Nos fue superbién. Ella no se esperaba eso y, apenas bajó al lobby, lo primero que hizo fue sacar el celular. Nos grabó para sus historias y nos presentó en sus redes sociales. Gracias a eso, subimos como 10,000 seguidores. Fue muy, muy bien y esa fue la puerta para decir: “Bueno, por aquí es, hay que hacer esto”. Si a ella le gustó tanto como a nosotros, entonces vamos muy bien.

Eres empírico en gran parte de tus procesos musicales, desde producir hasta perfeccionar tu voz y las letras que sueles escribir, ¿cómo ha sido este proceso de aprender de ti mismo?

Yo vengo de abajo, así que no tuve la oportunidad de decir: “Vamos a meter a Juan David en esta escuela de producción”. En mi caso, mi proceso fue bastante rápido. Tengo un amigo que es productor, y cuando él tenía la disponibilidad, me grababa. Pasaban meses hasta que yo tenía una canción grabada. Sin embargo, logré hacer mucho así y llegué a muchos lados.

Conocí a esta gente de Estados Unidos y ellos querían artistas que constantemente enviaran canciones. Así que dije: “Bueno, ¿cómo lo hago?” Este amigo no me iba a grabar siempre, así que tenía que ponerme las pilas yo mismo. Me encontré con Poo Bear, que le gustaron todas mis canciones, cómo cantaba, cómo me veía, mi personalidad. Creamos tres canciones en un estudio que él había alquilado en Medellín. Luego, regresé a mi ciudad, Buga, y empecé a buscar en YouTube cómo grabarme, cómo hacer esto y aquello.

Le dije a mi manager: “Hagamos una cosa. Tengo toda la disponibilidad de grabar y aprender, consígueme los equipos y yo me encargaré de aprender”. Grabar y producir música no es algo que haces en un mes y suena chévere. No es así.

Él me mandó los equipos, un poco desconfiado de que yo cumpliera. A los cuatro meses hice “Bésame”, la canción que estamos promocionando. Metí mano en todo. La hice en mi cama, no tenía una mesa de producción, así que armé los equipos en la cama. Ahí empecé a grabar y a enviar canciones constantemente. No fue fácil, pero fue un proceso de mucho aprendizaje y esfuerzo.

En el reggaetón hay varios nombres que se siguen sumando a esta lista, tú has logrado grandes colaboraciones con Poo Bear, productor de Justin y se viene una con Aventura, además de Bizarrap que ¿cómo te sientes en este proceso de solidificar tu carrera?

Es un sueño para cualquier persona. Entonces, me llega la noticia de que Poo Bear conoce a Bizarrap y empiezan a trabajar en un álbum porque él quiere llegar al mercado latinoamericano y al mercado americano. Uber quiere llegar al mercado latino y, de ahí, me firman a mí como su artista principal latino. Uber se conoce con Bizarrap y le empieza a hablar sobre mí, diciendo: “Tengo un artista colombiano, hicimos estas canciones, esto, esto, esto se viene muy fuerte”. Bizarrap, sabiendo todo lo que ha hecho Poo Beat, también vio una gran oportunidad de trabajar con él.

Poo Bear le mostró mi trabajo a Bizarrap y le gustó mucho, así que decidieron: “Vamos a hacer algo”. Me dieron la noticia y, siendo sincero, vengo de abajo, es un sueño que a veces no me creo. Afortunadamente, soy mi propio productor, escritor, grabo mis canciones, hago todo. Lo que hago es enviar muchas ideas allá. Como grabo todos los días en mi casa, no sé cuál canción va a gustar, así que soy muy consistente. Hago un tema hoy, otro tema mañana.

¿Qué te ha impulsado a seguir tu carrera pese a los retos? Además, ¿qué pueden encontrar tus oyentes en la música?

Es esa necesidad de crecer y de superar obstáculos. No contaba con un productor, ni con equipos, ni con un estudio, pero eso no me detuvo. Me propuse conseguir todo lo necesario y aprovechar al máximo lo que tenía a mi disposición. El internet fue una herramienta clave en mi desarrollo. Gracias a las redes sociales, a mi manager, y a todas las personas que me apoyaron, pude avanzar.

Envié demos a todos los productores de reggaetón que pude encontrar. No dejé pasar ninguna oportunidad. Mi objetivo siempre fue claro: quería crecer y hacer muchas cosas. No importaba cuántos obstáculos se presentarán, siempre encontré la manera de seguir adelante.

