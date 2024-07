Karoline del ‘Desafío XX’ no quiere un hijo con ningún colombiano para que salga “bonito”

Durante el capítulo 69 del ‘Desafío XX’ hubo muchas, pues los dos equipos que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas se enfrentarían en la prueba de sentencia y servicios en lo que es la eliminación mixta.

Pero justo antes de ir a competir en el equipo Beta sostenían una conversación sobre lo que sería el futuro y lo que harían en él. Pues Dickson, Darlyn y Karoline hablaban en uno de los jardines de la casa azul al respecto.

Karolina indicó que tenía ganas de operarse los senos para agrandar su tamaño, solo que tiene un dilema muy grande y es que tiene planes de convertirse en madre este año, por lo que no sabe si esperar.

“Yo quiero ser mamá, entonces me gustaría embarazarme primero y ya después de ser mamá, ponerme las chichis. Pues si se me da la oportunidad de ser mamá este año, porque ese es un procedimiento que cuesta demasiado dinero”, dijo Karoline además de indicar el costo de lo que sería quedar embarazada.

Ante esto Darlyn le cuestionó si había pensado o no tenerlo directamente con un amigo “hermoso”, pues es de recordar que Karoline sostiene una relación sentimental con otra mujer.

“Tengo muchos, de hecho, uno de mis amigos hace poco le hizo, pero no estuvieron juntos, sino que él fue el donante. Cuando tú presentas al donante ante la clínica te cuesta menos el procedimiento. Pues pensamos hacerlo en Estados Unidos, obviamente allá es más costosos, pero los prospectos que hay allá. Yo necesito que mi bebé salga bien hecho, bien bonito. Aparte hacen un estudio pues de su genética para ver las enfermedades y cosas de esas generacionales. Entonces yo necesito que mi bebé salga intacto gorda y si me puedo embarazar de mellizos, aunque me da mucho pánico, de una, de un solo golpe y después me pongo las chichis”, remató Karoline.

Por su parte, Dickson les aseguró que se hará una “reestructuración de alma, cuerpo y todo”. Primero lo hará con su cabello y luego las cicatrices, además de descansar unos días y comer lo que ha podido en ‘Desafío XX’.