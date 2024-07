Andrés Cepeda llega cargado de café con su nuevo proyecto musical

Andrés Cepeda se ha convertido en los artistas más representativos de la capital del país, llegando a ser parte de esa identidad sonora indiscutible. Iniciando su carrera musical en la década de 1980 con Poligamia. Ha lanzado 11 álbumes de estudio, 2 álbumes recopilatorios y álbumes en vivo .Ha colaborado con artistas como Shakira, Juanes, Alejandro Sanz y Morat. En 2020, recibió la Orden Nacional al Mérito Cultural, reconociendo la relevancia de su música en la cultura colombiana. Cepeda llega este 2024 con un álbum evocando la nostalgia, los sonidos con los que muchos han crecido y con el reto de presentarse en solitario en El Campín el próximo 13 de diciembre de 2024.

El Café es la continuación de Fue Solo Amor, una canción de 1995, ¿En qué momento decide hilar esas dos canciones casi 30 años después?

Cuando decidí hacer un álbum. Esta vez hice todo al revés, primero puse el título del álbum y después me metí a ver qué hacía (risas). El álbum se llama Bogotá, entonces me puse a pensar como ‘bueno,tengo muchas historias en Bogotá algunas, las he contado otras no, otras me ha faltado contarlas mejor, y otras me gustaría retomarlas’. Me puse a revisar todo eso y me encontré con la historia de esta canción que se llama Fue Solo Amor que fue una canción que hice con Poligamia hace un poco más de treinta años que fue para mi primer amor, un primer amor que no prosperó, pero esos primeros amores lo marcan a uno mucho y define muchas cosas. Uno siempre compra las primeras veces que se enamoró. Entonces me pareció interesante regresar a esa canción, a esa emoción y a esa experiencia e imaginarme qué pasaría si yo me volviera a encontrar con esa persona en el mismo lugar y a la misma hora, ¿qué pasaría si nos volvieramos a ver 30 años después? Obviamente esto en el mundo de la imaginación podía salir muy bien o podía salir muy mal, pero me quise imaginar eso. Así nació Café, imaginándome esas historias de la ciudad donde nací y donde he vivido siempre que es Bogotá.

Este es el abrebocas de lo que será ese nuevo trabajo musical. Siempre se ha destacado ese romanticismo en sus canciones, ¿Qué se podrá escuchar en este álbum?

Es un disco que habla de mi relación con la ciudad y mis historias en ella, algunas muy recientes, otras muy viejas, pero siempre tratando de que sea un disco en el que miro hacia atrás y pienso en mi propia vida en la ciudad. Quiero rellenar los huecos de las historias que no conté. Hay unos flashbacks, hay unos regresar, hay unas cosas de mirar hacia atrás y por eso el disco es rockerito, tiene algo de bolero, tiene algunas canciones tropicales y por eso es una nostalgia que yo denomino como deliciosa, porque no es una nostalgia triste ni arrepentida, es una nostalgia feliz y muy sabrosa de mirar hacia atrás y ver lo vivido y cantarle a cosas que se me había olvidado cantarles. Es mirar hacia atrás de la vida y reconocer esos momentos bonitos que la ciudad me regaló, con sus escenarios, con su gente y sus momentos.

Ya que lo pone de esa manera es como un trabajo de introspección y mirarse a sí mismo en todos los aspectos, ¿Con qué se encontró haciendo ese ejercicio?

Me encontré con un tipo que está muy agradecido con lo que le ha tocado vivir y con la gente que ha tenido a su alrededor, con los amores, con las decepciones y con los aprendizajes, sobre todo, y con un sonido que me gusta, y es esa mezcla de rock/pop y latino. Es un álbum muy orgánico y grabado totalmente en vivo en Los Ángeles. De alguna manera con una madurez revisando cómo hacer mejor esa narrativa y ese sonido de esas historias que para mi han sido importantes.

Este vendría siendo su álbum número 15 y con tantos años de carrera siendo parte de la identidad musical de la ciudad, ¿no le resulta un poco abrumador todo eso?

Es mirar hacia atrás y ver que he tenido una carrera muy linda, que sigue viva, que la gente sigue pendiente de lo que hacemos. Además ver hacia atrás y ver que ha habido una vida que me he gozado mucho. He aprendido muchas cosas. He hecho casi todo lo que he querido hacer y he tenido lecciones de gigantes. Me he encontrado con gente maravillosa en el camino, entonces es bonito mirar hacia atrás y poder ver eso. Hay un tema de gratitud y felicidad enorme, y de poder seguir haciendo esto que amo tanto y hacerlo exitosamente y que la gente todavía vibre con mis canciones, con mis propuestas y con el sonido que hacemos, porque era la búsqueda desde el primer día desde cuando estaba muy jovencito y empezamos. La música sigue siendo el mismo medio de comunicación y de conexión con la gente que puede tener historias muy parecidas a las mías y reconocer eso es muy gratificante a pesar de los tropiezos.

El fruto de todas esas memorias y conexiones con el público traen sus frutos, llega su primer concierto de estadio en solitario, ¿Cómo ve esos frutos?

Es algo muy emocionante por supuesto. Es una cosa que sueño con hacer hace muchos años. Ya había estado en el estadio cantando pero nunca solo, siempre había estado con otros artistas o había estado en festivales, pero nunca había estado solo, entonces para mí es algo muy importante y el hecho de que sean mi ciudad en un lugar, que para mí está en icónico, pues tiene un significado personal muy grande. Hemos estado haciendo giras internacionales, pero El Campín a nivel personal y a nivel artístico es algo muy grande.