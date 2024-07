Franko Bonilla de ‘MasterChef’ le aguó el ojo a la audiencia de RCN al hablar de su padre fallecido

El episodio 22 de la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia , le dejó el ojo aguado a muchos colombianos, luego de que los cocineros tuvieran que realizar algunos platillos basados en los viajes que hicieron en su infancia, reto que para muchos los trasladó a las aventuras que tenían con sus padres; dentro de ellos Franko Bonilla quien reveló cómo fueron los últimos años de vida de su padre.

PUBLICIDAD

Rausch, Zubiría y Adria, fueron contundentes con las indicaciones para el reto que le daría el pin de inmunidad a un cocinero, tenían que llevarles a la mesa de calificación un platillo libre y para ello tendrían a libre disposición la alacena, además de un tiempo de 60 minutos; tiempo en el que se hicieron presentes las lágrimas en algunas de las estaciones, una de ellas la de Franko.

Previo a iniciar con su receta, el comediante bogotano decidió abrir su corazón con la audiencia de RCN y sus compañeros de reality, al contar que su progenitor falleció hace ya veinte años, y que dentro de los recuerdos más bonitos que tiene junto a él, está la ocasión en la que lo llevó a probar el queso de cabeza.

Pero su relato no quedó ahí, ya que el hombre que hizo parte de ‘Con Ánimo de Ofender’, contó cómo fueron los últimos instantes de vida de su papá, tiempo en el que lo tomó de la mano y en el que mantuvo la fe de que no partiría del mundo terrenal por la manera en la que lo apretaba, sensación que desapareció mientras el hombre le decía “Adiós”. Aunque esta no fue la única historia que le movió las fibras a los televidentes, ya que la presentadora, Claudia Bahamón, lloró sin consuelo luego de recordar a su padre fallecido, con quien, cuando ella era niña, iban a una panadería ubicada en el municipio de Tres Esquinas