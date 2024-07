Camilo Cifuentes alertó sobre millonaria estafa que están haciendo a nombre de su esposa

Hablar del mundo de la imitación en Colombia es hacer un gran apartado en la carrera de Camilo Cifuentes, hombre cuyo talento lo ha llevado a ser parte de reconocidos programas como ‘Yo Me Llamo’, a lo que se le suma su labor en el programa ‘Voz Populi’ de Blu Radio, formato en el que emula las voces de distintos personajes tanto del ámbito local como el internacional.

Ya son más de dos décadas los que lleva el nacido en Popayán, con su media naranja, Lupe Ximena Mondragón, mujer que recientemente fue víctima de ciberdelincuentes que se están aprovechando de su imagen para sus fechorías. Así lo hizo saber Cifuentes en una reciente historia publicada en su Instagram, plataforma en la que acumula 342.000 seguidores.

“Urgente. Amigos le hackearon y crearon este perfil de Facebook a mi esposa, es falso. No pido plata, no pido información ni documentos, No caigan en aceptar la invitación, es una estafa”, fueron las palabras del hombre de 53 años, que antes de dedicarle su vidal al arte de la imitación ejerció su carrera como médico, ya que es egresado de la Universidad del Cauca en esta rama del conocimiento.

Camilo Cifuentes y su esposa Instagram: Camilo Cifuentes