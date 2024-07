“Muy extraño todo”: ‘Westcol’ denunció una situación irregular en un vuelo a Miami

‘WestCol’ utilizó sus redes sociales para denunciar un caso “muy extraño” al momento de tomar un vuelo, indicando que no lo dejaron abordar y resaltando que fue bajo situaciones inusuales, acotando que es la primera vez que le sucede esto. Además, contó que tampoco podía retirarse del aeropuerto hasta cumplir con ciertos detalles de logística.

El creador de contenido se mostró muy alegre días antes de tomar su vuelo con destino a Miami para ver la final de la Copa América, en donde no solo estaría para apoyar a su selección, sino también para poder ver a Shakira cantar en vivo.

Sin embargo, su día comenzó un poco atropellado debido a que a través de sus historias de Instagram indicó que su primer vuelo lo perdió por llegar tarde al aeropuerto. Pese a esto, logró resolver para agendar otro y llegar a tiempo al partido.

Pero las cosas siguieron saliendo mal para el streamer, ya que denunció que la aerolínea con la que tenía planeado viajar le impidió abordar, complicando así sus planes.

“Me hicieron algo que nunca me habían hecho en la vida, literalmente. Avianca me cerró el vuelo en la cara. Cuando yo llegué al vuelo, me registré, me llamaron, me registré y pues obviamente estoy ahí presente y esperé a entrar de último para evitar la aglomeración de gente”, empezó a contar el joven.

En la misma serie de clips, WestCol indicó que cuando se acercó a la puerta de abordaje le impidieron ingresar, a pesar de que las personas que estaban a su lado sí estaban abordando, mostrando su tristeza y su indignación en el proceso.

En otra historia, el colombiano asegura que todo se trató de un error en el counter de registro, indicando que la responsable de registrarlo en el vuelo no cumplió con su labor, a pesar de que él le entregó su pasaporte y los boletos de ida y vuelta.

WestCol tuvo que esperar algo de tiempo antes de salir del aeropuerto

A pesar de que no pudo seguir adelante con su plan de ver la final de la Copa América en el Hard Rock Stadium, el streamer no pudo irse directamente a su casa debido a que lo retuvieron en el aeropuerto.

“Tras de eso, me tienen en una sala y no me dejan salir del aeropuerto. Llevo 40 minutos esperando a que me dejen salir, y no me dejan salir dizque porque tengo que firmar una cosa para que me quiten un sello”, dijo molesto WestCol en una historia de Instagram.

Y si bien no pudo ver el partido en Miami, el creador de contenido tuvo buena compañía porque fue captado en un local junto a su expareja Aida Victoria Merlano, viendo el encuentro en una gran pantalla mientras pasaba el rato con ella.