Sebastián Martínez armó viaje de ‘luna de miel’ con Kathy Sáenz y así reaccionó su hijo, Amador, “no te voy a llevar”

Sebastián Martínez es uno de los actores más famosos y queridos en Colombia debido a su amplia participación en producciones televisivas como lo han sido ‘Pálpito’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pa’ quererte’ y demás programas. En medio de una de sus más grandes pasiones, el paisa conoció a quien considera como el amor de su vida, Kathy Sáenz, con quien lleva 15 años de matrimonio y hace 14 le dieron la bienvenida a su hijo, Amador. Además, el actor es bastante activo en sus redes sociales, donde recientemente Martínez mostró que armó viaje de ‘luna de miel’ con Kathy Sáenz y así reaccionó su hijo, Amador.

PUBLICIDAD

El actor ha sabido ganarse el cariño de sus seguidores, gracias a la personalidad con la que cuenta, pues termina siendo bastante carismático cuando de hablar con sus seguidores se trata, pero él no termina siendo el único protagonista, pues también lo es su pareja y su hijo. En medio de una de sus más recientes apariciones, Sebastián Martínez tuvo un mensaje claro para su hijo: “Ama, me voy de vacaciones con tu mamá y no te voy a llevar. ¿Te suela la idea o no? Después se pone feliz. Después de que me vaya. Me voy con mi esposa de viaje, vámonos en pareja, hay que darse ese ese tiempo, ese espacio, ese momento. Váyanse de viaje, váyanse de a dos”.

El mencionado video tuvo lugar mientras que estaba en el carro de Sebastián y de fondo se escucharon las voces de Kathy de Amador, respectivamente. Lo cierto es que el actor no escatima en gastos cuando de disfrutar con su familia se trata, sin embargo, actualmente los tiempos estarían algo reducidos, teniendo en cuenta los entrenamientos de su hijo, Amador en medio de su pasión por el kartismo.

¿Cómo se conocieron Sebastián Martínez y Kathy Sáenz?

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz se habrían conocido en medio de las grabaciones de ‘Juegos prohibidos’, en el año 2005 producción de la que ambos hicieron parte. Si bien, para aquel momento, contaban con sus respectivas parejas, meses más tarde, en medio de su soltería comenzaron a salir y entablaron una relación que posteriormente se materializó en el año 2008 para posteriormente darle la bienvenida a su único hijo juntos, Amador, quien se ha convertido en su más grande orgullo. Cabe resaltar que Sáenz cuanta con dos hijas de su pasada unión con Sammy Bessudo, Alana y Shenoa.