¿Se molestó con la ‘peliteñida’? Jorge Enrique Abello le hizo esta petición a Lorna Cepeda

‘Yo soy Betty, la fea’ se ha consolidado como una de las producciones más emblemáticas de la televisión colombiana, combinando magistralmente drama y comedia. Bajo la dirección del talentoso Fernando Gaitán, esta telenovela presentó a un elenco de primera clase que dejó una marca indeleble en millones de televidentes. Entre sus protagonistas se destacan Ana María Orozco, Natalia Ramírez, Mario Duarte, Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, quienes se ganaron el cariño del público con sus interpretaciones inolvidables.

Estrenada hace casi 25 años, ‘Yo soy Betty, la fea’ no solo se mantuvo en la memoria colectiva por su excelente trama, sino también por su impacto global. La telenovela ha sido adaptada más de 20 veces, transmitida en 180 países y doblada a más de 15 idiomas, confirmando su estatus como una de las mejores producciones de la historia. La retransmisión reciente de su primera versión por el canal RCN la coloca entre los 10 programas más vistos de la televisión nacional, según Kantar Ibope Media, demostrando que su encanto sigue vigente.

La fiebre por ‘Betty’ no termina aquí. Amazon Prime Video ha anunciado una nueva secuela que se estrenará el próximo 19 de julio. Los seguidores tendrán la oportunidad de ver nuevamente a gran parte del elenco original en una historia fresca y renovada, pero que conserva la esencia que la hizo tan popular a finales de los 90 y principios de los 2000.

Aunque en la telenovela los personajes de Patricia Fernández y Armando Mendoza, interpretados por Lorna Cepeda y Jorge Enrique Abello, tenían constantes enfrentamientos, la realidad fuera de las cámaras es completamente diferente. Los actores comparten una hermosa amistad que ha perdurado a lo largo de los años.

Recientemente, el elenco principal visitó Estados Unidos, y Lorna Cepeda no dudó en documentar el momento. En un video compartido en sus redes sociales, se la puede ver junto a Ana María Orozco, Natalia Ramírez y Jorge Enrique Abello. Cepeda resaltó lo elegante y apuesto que se veía Jorge antes de una presentación especial, además de bromear con Natalia sobre no haberla tomado en cuenta en el viaje y no atenderle las llamadas.

En otra publicación, Lorna subió una foto junto a Jorge Enrique Abello, en la que él le hizo una petición peculiar: “Me dijo que no le pusiera filtro que porque parecía Bambi y Tambor”, escribió Cepeda. Estas interacciones demostraron que, aunque han pasado años desde el estreno de la telenovela, la camaradería y el cariño entre los actores permanecen intactos, al igual que el amor del público por esta inolvidable producción.