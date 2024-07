“Sentí que era mi muerte”: Jhonny Rivera recordó el susto que pasó con un perro en un concierto

Jhonny Rivera le compartió a sus seguidores una curiosa anécdota en donde recuerda la vez que casi termina severamente lastimado por un perro a pocos minutos de iniciar uno de sus conciertos, contando que todo hubiese terminado muy mal si una mujer no interviene para salvarlo de un destino complicado.

El artista suele ser muy abierto a través de sus redes sociales al momento de contar todo tipo de detalles de su vida, desde adelantos de sus canciones y colaboraciones musicales, aspectos personales como su vida romántica, además de varias ocurrencias y reflexiones que terminan encantando a sus seguidores.

Y a propósito de esto, el cantante compartió una publicación en Instagram en donde narraba una de las experiencias más terroríficas que ha tenido a lo largo de su carrera, asegurando que pensó que ese día conocería la muerte debido a un enorme susto con un perro en un concierto.

Jhonny Rivera comenzó relatando que lo contrataron para una presentación privada, pero que debía mantener el asunto en secreto debido a que quería que fuera una sorpresa para el evento, razón por la cual mantuvo un bajo perfil.

Tan pronto llegó a la casa donde se llevaría a cabo el festejo, el intérprete de ‘Acapulco’ contó que pudo conocer a un perro de aspecto intimidante, pero que de momento no le dio gran importancia.

Sin embargo, cuando estaba a punto de salir a cantar, el cantante se queda solo mientras calienta un poco su voz, y en este proceso procede a hacer ruidos de gruñidos, los cuales pusieron en alerta al perro, quien mantuvo acorralado al colombiano sin poder moverse por miedo a que lo atacara.

¿Cómo salió Jhonny Rivera de esta situación comprometedora?

En la misma serie de videos, el cantante indicó que los músicos le dieron la entrada para que apareciera en el escenario. Sin embargo, debido a que no quería moverse por miedo a que el perro lo atacara no pudo salir: “yo doy un paso y el perro me tira”.

Ante ente evento, Jhonny Rivera contó que algunas personas lo fueron a buscar para ver qué pasaba, encontrándolo en medio de la situación comprometedora y siendo “salvado” por una señora que decidió alejar al perro de él.

“Bajó una señora y agarró al perro. Esa señora salvó mi vida, ¿cómo se llamará? Para aunque sea mandarle un queso”, dijo el artista entre risas.