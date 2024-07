Mónica Rodríguez hace llamado para que no le metan política al fútbol: “Gocemos con una de las pocas cosas que nos unen”

Durante las últimas horas, el corazón de los colombianos ha vibrado gracias al triunfo de la Selección Colombia frente a Uruguay. Esto lleva a la Selección directo a disputarse el título para convertirse en los mejores de la región frente a Argentina. El ambiente en el país sigue siendo de celebración aunque la fiesta ha estado manchada con diversos hechos que generan rechazo.

Entre los acontecimientos más inusuales están: el agarrón de varios jugadores de Uruguay con la hinchada Colombia tras finalizar el partido; el vandalismo a más de 10 SITP en Bogotá y la muerte de un hincha por un carro fantasma. Ahora bien, a todo lo anterior, también se suma el abucheo de la hinchada colombiana a sujetos que elevaron una bandera con ‘fuera Petro’ en el estadio.

El hecho que no es inusual debido a que en varias ocasiones se ha abucheado el gobierno, no pasó desapercibido y en vez de generar apoyo, generó fue rechazo. De hecho, la periodista Mónica Rodríguez en redes sociales se manifestó agregando que no es necesario politizar al fútbol ya que trae alegría al país.

En un posteo en su cuenta de X Rodríguez escribió: “Amigos queridos: la selección nos está dando una alegría que muchos, de alguna manera, necesitábamos. No le metan política a estos temas por favor. Gocemos con una de las pocas cosas que nos unen en este país que es nuestro equipo”.

Por supuesto, el post de la periodista rápidamente se viralizó generando diversas reacciones en las que queda en evidencia los puntos de vista de los internautas. Varios, apoyan que es hora de disfrutar el fútbol sin política; mientras que otros, defienden la tesis de que el fútbol en sí es político.