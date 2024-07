Esta es la única competencia deportiva que le falta a Shakira por presentarse

Con el triunfo de Colombia ante Uruguay se confirmó lo que será la gran final de la Copa América 2024 en la que Colombia se enfrentará a Argentina por el título en un partido que reunirá la emoción de toda la fanaticada el próximo domingo 14 de julio.

Sin embargo, días atrás, el presidente de la Confederación Campeona del Mundo Alejandro Domínguez, confirmó el rumor que recorría por las redes sociales y no era otro que la presentación de Shakira que desde ya es catalogado como un show histórico.

“Ahora sí, legó el momento de anunciar a la superestrella que va a estar en la final inolvidable de la Copa América, una superestrella que creyó en grande, y que representa y magnifica la grandeza latinoamericana en el mundo. Así como nuestro futbol, ese día de la final va a ser una final de fiesta y nadie mejor que Shakira para que esté con nosotros a disfrutar esta gran final y con ustedes a compartirla y juntos hacer de esta maravillosa competencia lo mejor del mundo”, dijo Alejandro Domínguez.

Copa Mundial Alemania 2006

Sin embargo, este sería la quinta presentación que la colombiana tendría en un evento de futbol y la novena en eventos deportivos, pues es de recordar que su primera aparición la hizo en la final del Mundial Alemania 2006 en el que interpretó su éxito ‘Hips Don’t Lie’.

All Star de la NBA 2010

Cuatro años más tarde, Shakira deslumbró en el All Star de la NBA al ritmo de ‘She Wolf’ y ‘Give It Up To Me’ ofreció un espectáculo que comenzó desde una jaula y que cautivó a todos.

Copa Mundial Sudáfrica 2010

Meses más tarde llegó con el tema ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ que se convirtió en la Canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, rompiendo todos los esquemas de reproducciones.

Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de la FIFA

En octubre del año 2012 Shakira regresó al escenario del futbol específicamente a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de la FIFA en la que interpretó el éxito ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ embarazada atrayendo la mirada de todos los presentes.

Copa Mundial Brasil 2014

Shakira estremeció al Maracaná con su tema ‘Dare La La La’ para el Mundial Brasil 2014 y se convirtió así en la tercera canción en ser interpretada por la colombiana para la Copa del Mundo de la FIFA.

Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018

Con un espectáculo de 15 minutos la barranquillera llegó a su tierra natal para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 en el que interpretó los temas ‘Me Enamoré’, ‘Hips Don’t Lie’ y ‘La Bicicleta’.

Copa Davis 2019

En el 2019 le llegó el turno a Madrid para la Copa Davis en la que la actuación de Shakira inicó con ‘She Wolf’, luego siguió con ‘Tutu’ por lo que la acompañaron en el escenario los cantantes Pedro Capo y Camilo, para finalizar con ‘La La La’.

Super Bowl LIV Pepsi Halftime Show

En el año 2020 Shakira se consolidó como la reina de los eventos deportivos pues protagonizó el Super Bowl LIV Pepsi Halftime Show junto a la cantante Jennifer Lopez, en un espectáculo que es considerado como uno de los mejores de la historia.

A Shakira solo le falta ir a unas Olimpiadas

Con lo que será su presentación en la Copa América a la cantante solo le faltarían unos Juegos Olímpicos que reúne a atletas de todas las disciplinas en un festival de competición y el próximo en llegar son los de París 2024 .

Las Olimpiadas de París inician el próximo viernes 26 de julio de y se tiene previsto que finalice el domingo 11 de agosto de 2024. Por lo que habría que esperar si enmarcado en su nueva producción discográfica ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ esté de invitada a la competencia y completar así su presencia en todos los escenarios.