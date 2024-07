¿Empacará maletas? Lo que dijo Andrea Serna sobre grabar ‘El Desafío’ fuera de Colombia

Andrea Serna, una de las presentadoras más icónicas de la televisión colombiana, ha sido una figura central en el reality de competencias ‘El Desafío’ desde 2019. Reconocida por su carisma y profesionalismo, Serna ha encontrado en este programa de Caracol una segunda casa, cosechando grandes satisfacciones tanto a nivel profesional como personal.

PUBLICIDAD

Recientemente, en una entrevista para ‘Lo sé todo’, Serna se refirió a los rumores que circularon en las plataformas digitales sobre su supuesta influencia en la decisión de grabar la edición del 20 aniversario de ‘El Desafío’ en Colombia, en lugar de otro país.

Históricamente, el reality se ha rodado en diversas naciones, incluyendo Panamá, República Dominicana, El Salvador, Senegal, Marruecos, India y Trinidad y Tobago. Estas locaciones internacionales no solo han mostrado la competencia, sino también la cultura y paisajes de dichos lugares. Sin embargo, debido a la pandemia, el canal optó por rodar en territorio local.

Lo que dijo Andrea Serna sobre grabar ‘El Desafío’ en el exterior

Cuando se le preguntó si tuvo alguna injerencia en la decisión de mantener ‘El Desafío’ en Colombia para su aniversario, Andrea respondió: “Cómo te contesto eso. No tiene nada que ver ni con las decisiones de El Desafío. Se tomó la decisión de celebrar los 20 años de ‘El Desafío’ en nuestro país, imagínate un formato que nace en Colombia y pues cómo no”.

En cuanto a la posibilidad de grabar futuras ediciones del programa en el extranjero, Serna expresó que no tiene prisa por tomar esa decisión y prefiere enfocarse en el presente. “Tendría que esperar que llegue ese momento porque por esas cosas de la vida y lo que ha pasado estos años no me ha tocado aún tomar esa decisión. Prefiero disfrutármelo ahora, el éxito que está teniendo ‘El Desafío’, las locuras, las pasiones que está generando y vivir el hoy que está como está”, afirmó.

Andrea Serna también compartió su perspectiva sobre la interacción con los seguidores del programa en las redes sociales. Reconoció que los realities despiertan fuertes emociones en las audiencias y que ella ha aprendido a manejar estas reacciones con altura y sabiduría. “Suceden cosas que me llegan, pero son cosas del programa, es decir, del ‘Desafío’. Entiendo a la audiencia, es un programa que se vive con alma, corazón, muchísima emoción. No salgo a opinar en caliente. Espero que pase el tiempo un poquito”, comentó.