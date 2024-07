Televidentes se fueron en contra de ‘MasterChef’ y reclaman que Cony debería ser eliminada de reality

Constanza Eugenia Camelo, más conocida como Cony Camelo es una reconocida actriz recordada por su papel en ‘Los Reyes’ como ‘Hilda Reyes’, además de su carrera como humorista y recientemente como activista, pues Cony constantemente habla por medio de sus redes sociales de sus convicciones políticas. Ahora, es una de las participantes de ‘MasterChef Celebrity’ y aunque, ha brillado con sus preparaciones, muchos televidentes la señalan por los comentarios que hace en la producción.

Tantos son quienes en redes sociales arremeten contra Cony y tras la eliminación de Andrés Toro, muchos esperaban que la actriz fuese quien se despidiera del reality tras presentar un plato de berenjenas al horno que no generó mucho gusto; algunos de los malos comentarios que recibió Cony son: “Cómo se va a ir el lindo de Andrés y no la inmamable de Cony”, “No, cómo van a sacar a Andrés y no a Cony, “¿Quién se cree Cony? Es re mediocre y habla de los compañeros como si fuera Rausch”.

La pérdida que afectó a Cony en MasterChef

Para el capítulo del 8 de julio, se pudo ver el disgusto que ha tenido con Marcela Gallego, reconocida por su papel de ‘Doña Greicy’ en ‘El Man es Germán’, en medio de la pelea Cony soltó algunas lágrimas y comentó que una situación personal está afectando su rendimiento en competencia.

Conny comentó que ha estado bastante afectada tras la pérdida de un miembro de su familia, que era como su hija y que la acompañó por más de 23 años. En abril de este año, Cony compartió la pérdida y afirmó en sus redes: “Se fue mi bebé, Huma de 23 años. Gatico divino, gracias por acompañarme tantos años. Y gracias a todos los que alguna vez la cuidaron, la alimentaron, la consintieron, gracias infinitas”.