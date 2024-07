“Porquería de canción”: Le dan “palo” a Karen Lizarazo por su tema musical ¿Qué dice?

Karen Lizarazo desató una ola de críticas en las redes sociales tras la difusión de un video en el que interpreta la polémica canción ‘Un hombre limpio, no vale na’. En el material audiovisual compartido en diversas plataformas digitales, la artista, de 34 años, aparece cantando en un escenario mientras el público participa en el coro.

El tema, compuesto por Isaac Calvo, ha generado controversia debido a sus letras que, según algunos usuarios, denigran a los hombres de escasos recursos. Frases como “Un hombre limpio nadie lo quiere / y está fuera de contexto / se le alejan las mujeres / porque no carga ni un peso”, han provocado reacciones negativas por parte de diversos sectores del público.

En las redes sociales, los comentarios han sido variados y divididos. Muchos usuarios expresaron su indignación ante lo que consideran un mensaje despectivo hacia los hombres que no tienen una situación económica favorable. “Da es ganas de lloraaaa…. Canción pa’ malaaaaa”, escribió un usuario, reflejando el malestar generalizado por la letra de la canción.

Por otro lado, hubo quienes defendieron tanto a la reconocida cantante de vallenato originaria de Aguachica, como al compositor, argumentando que la canción simplemente muestra una realidad social y no debería ser motivo de controversia. “Diomedes alguna vez sacó una canción que decía que la mujer que no da na’, no sirve pa’ na’, ¿cuál es la polémica de esta?”, cuestionó otro usuario, comparando la canción de Lizarazo con temas polémicos del pasado.

Entre los comentarios a favor y en contra, también se destacaron reflexiones sobre los estereotipos de género y las expectativas sociales. Algunos usuarios plantearon la pregunta: “¿Y la mujer limpia si vale?”, señalando la doble moral en la crítica hacia los roles de género presentes en la canción.

Karen Lizarazo, conocida por su trayectoria en el vallenato y sus interpretaciones emotivas, no ha emitido comentarios públicos sobre la controversia. Sin embargo, la discusión en línea continúa activa, mostrando la diversidad de opiniones respecto a la música y su impacto en la sociedad.