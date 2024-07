¿Después de la boda? Pantera, de ‘La Casa de los Famosos,’ reveló si planea tener hijos con Claudette

Kevin Fuentes, conocido popularmente como Pantera, ha dejado sorprendidos a sus miles de seguidores al responder preguntas sobre su futuro familiar. El exparticipante del reality show “La Casa de los Famosos” abordó temas como la posibilidad de tener hijos con su pareja, Claudette, y sus planes de matrimonio, en un video compartido en sus historias de Instagram.

PUBLICIDAD

El deportista de 33 años, originario de La Guajira, abrió una caja de preguntas en su cuenta personal y respondió con sinceridad a las consultas de sus seguidores. Una de las preguntas más recurrentes fue si deseaba tener hijos con Claudette.

“Bueno, la verdad es que ya tengo un hijo, se llama Kevin Andrés, ya han escuchado hablar de él, de que vive con la mamá. Claudette y yo decidimos no tener más hijos, así que pues, ya estamos bien, tengo mi hijo y tenemos dos gaticos, una se llama Rosy y el otro se llama Pantera, así que estamos bien”, afirmó Pantera.

Estas declaraciones sorprendieron a muchos de sus seguidores, quienes esperaban que la pareja tuviera hijos al casarse.

En relación a este último tema, también surgieron preguntas sobre cuándo formalizarían su unión. Claudette, presente en el video, comentó que aún no sabían la fecha exacta y que por este año no alcanzaban a hacerlo. “No sabemos todavía, pero es para el año entrante porque ustedes saben que para organizar una boda no es así de fácil, toca hacer algo bien planeado y les vamos a ir contando la fecha de nuestra boda”, explicó Pantera.

La relación entre Kevin Fuentes y Claudette ha sido seguida de cerca por sus fans desde su participación en “La Casa de los Famosos”. Su química y apoyo mutuo dentro y fuera del reality han generado una gran admiración entre sus seguidores, quienes han estado pendientes de cada paso en su relación.