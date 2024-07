“Avaricia y egoísmo”: Darlyn y Glock son repudiadas por lo que hicieron con Arandú en ‘Desafío XX’

El capítulo 65 del ‘Desafío XX’ llegó con sorpresas pues dejó ver más los intereses de los 16 participantes que sieguen en pie en la Ciudad de las Cajas, luego de una nueva prueba en la que midieron las habilidades de cada uno sobre la pista.

Es así como Omega y Beta fueron convocados al estrepitoso box blanco en el que las reiteradas caídas fueron las grandes protagonistas de la noche, como la de Karoline quien se había autoproclamado en la pista de aire anterior como la “reina del box blanco”.

Pese a los tropiezos Beta logró alzarse con el título dejando a Omega lejos de la posibilidad de optar por el premio al mejor equipo del ciclo. Beta consiguió además el premio de uno de los patrocinantes, que recayó sobre el capitán Arandú.

María Fernanda Aristizábal llegó a la casa azul realizo la primera trivia y el equipo consiguió un millón de pesos, más tarde se llevó a Arandú a la zona de juegos para aumentar el dinero. El capitán consiguió alcanzar una cifra de 2 millones 269 mil 500 pesos, por lo que como es costumbre María Fernanda Aristizábal le ofreció llevarse todo el dinero o cambiar la ganancia por un beneficio individual.

Al participante le ofrecieron un gimnasio para su comunidad valorado en 6 millones de pesos el cual aceptó y momentos más tarde regresó a la casa Beta a contarles lo que había hecho. Arandú se ofreció a reponer de su dinero lo que canjeó por el gimnasio.

“De todas maneras yo lo que pensé en el momento hacer pues es que ustedes saben que yo tengo plata ahí, reponer ese millón 269 ponerlos aquí, y repartirlos entre todos pues me parecía que sea lo justo” — Arandú

Ante las palabras de Arandú varios lo felicitaron y aceptaron su oferta, pero Yoifer y Karoline le dijeron que no tenían que reponerle nada. Pero llegó un comentario de Darlyn mientras Karoline hablaba en nombre del equipo, y le pidió que no respondiera por ellos.

“Yo te apoyo totalmente en tu sueño, sin embargo, yo sé el caso de un compañero aquí que fue y le propusieron lo mismo y no aceptó. Entonces, como haciéndole justicia a lo que dijo esa persona y tú eres la que más tiene dinero aquí lo justo sería que todos tuviésemos la parte igual porque al final es un dinero del equipo” — Glock

“Me parece justo por lo que hay personas que acá no tienen mucho. Muy chévere que seamos tan sinceros todos” — Darlyn

Sin embargo, el momento no pasó desapercibido por parte de los televidentes quienes no tardaron en pronunciarse al respecto de la actitud que tomaron Darlyn y Glock, pese a que los demás no querían aceptar el dinero.