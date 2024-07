“La mujer que tiene al lado no es así”: Natalia se atrevió a criticar a la expareja de Kevyn del ‘Desafío XX’

El capítulo 64 del ‘Desafío XX’ llegó con sorpresas pues tras la prueba mixta de capitanes en la que Arandú y Karoline de Beta consiguieron el primer lugar, seguidos de Alejo y Luisa de la casa Omega se conformaron los dos nuevos equipos que se enfrentarían a la segunda prueba del ciclo.

La presentadora Andrea Serna indicó que esta vez los chalecos de sentencia serán mixtos, por lo que dos de ellos serán para mujeres y los otros dos para hombres, y que estos deberán enfrentarse por medio de duelos en el box negro.

Pero con la conformación de los nuevos equipos, como lo fue básicamente la mayoría de los Alpha a la casa Omega, empezaron a hacerse preguntas sobre lo que había sido la convivencia en el extinto equipo, y ese es el caso de Alejo quien le preguntó a Natalia sobre su relación con Kevyn.

“Obviamente para mí en un momento fue muy duro, porque yo siempre decía que no me meto en esas cosas, pero te lo juro que llegó Kevyn y el match que nosotros hicimos, yo le decía a Mapi que me da mal genio, porque yo quisiera sencillamente que no hubiera química entre los dos, pero era impresionante”

— Natalia