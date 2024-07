Cony Camelo expresó lo que piensa de Franko Bonilla tras discusión con Alejandro Estrada en ‘MasterChef Colombia’

En el capítulo 18 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el tercer ciclo frente a las cocinas.

Se trató de un rato de salvación en el que 14 delantales negros formarían parejas para hacer una preparación, solo que un detalle que no esperaban y es que en vez de trabajar en equipo lo harían por duelos.

Es así como el uso de semillas se hizo presente en las propuestas de recetas que cada uno tenía, y las parejas quedaron conformadas por Cony Camelo y Marcela Gallego, quienes protagonizaron un tenso momento en la edición anterior, así como Andrés Toro con Ricardo Henao; Jacques Toukhmanian y Carolina Cuervo; Dominica Duque y Paola Rey; Juan Pablo Llano y Vicky Berrío; Víctor Mallarino y Nina Caicedo, junto a Franko Bonilla con Alejandro Estrada.

Los dimes y diretes en medio de la confusión entre Cony Camelo y Marcela Gallego volvieron a decir presente, y más adelante un momento incómodo que dejó a todos con la boca abierta entre Franko Bonilla y Alejandro Estrada. El comediante denunció delante de todos que el actor le arruinó su plato en un momento tenso que generó tensión entre todos los presentes.

“Yo quiero solicitar que me permitan 30 segundos que necesito contar algo, decir algo que sucedió y que por respeto a la cocina y a todos los que me están escuchando yo creo que debo contarlo. Cuando pudimos bajar las manos, Alejo se va desde su lugar de trabajo hasta el mío y al pan, estuviese malo o no porque estaba horrible, pero al plato que yo voy a presentar metes los dedos y los rompe. El pan no está bien cocinado, es lo peor, yo asumo ir a eliminación, pero siento que independientemente de la estrategia que tenga cada quien siento que eso no puede pasar”

— Franko Bonilla