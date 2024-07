Tensión en Beta del ‘Desafío XX’ por quién es la verdadera capitana

El capítulo 63 del ‘Desafío XX’ llegó con sorpresas pues tras la prueba mixta de capitanes en la que Arandú y Karoline de Beta consiguieron el primer lugar, seguidos de Alejo y Luisa de la casa Omega se conformaron los dos nuevos equipos.

Desde el pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas la presentadora Andrea Serna anunció la conformación de equipos y aprovechó de felicitar a Arandú y Karoline por hacer que Beta sea la única casa que no ha bajada bandera en la etapa de dos ciclos.

Seguidamente le preguntó a Karoline si había imaginado o estaba dentro de sus planes horas antes haber sido capitana, y es que como es de recordar la prueba no solo fue mixta, sino que quienes ya participaron en una prueba similar no podían repetir.

“Yo jamás me imaginé ser capitana, porque no sé, como que el dar indicaciones nunca ha sido lo mío, me gusta más que me las den. Para mí fue una sorpresa cuando hiciste la llamada y pediste un capitán y una capitana y todos mis compañeros me nombraron, me tomaron por sorpresa y salimos todos corriendo, me ayudaron a vestir me pusieron los pantalones, las medias, los zapatos y de hecho vine a asimilar la noticia de que era capitana cuando ya estaba en frente de ti”

— Karoline