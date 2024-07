Julián Trujillo y Mafe Walker armaron su propia fiesta pero les criticaron que faltaron ‘galácticos’

Los 'galácticos' no se quedaron atrás e hicieron su propia fiesta. / Foto: Instagram @mafewalker - Tomadas el 8 de julio de 2024.

No solamente los papillentes de ‘La Casa de los Famosos’ hicieron su reencuentro para compartir entre amigos, sino que los galácticos Julián Trujillo y Mafe Walker también armaron su propia reunión, aunque de manera menos polémica que sus adversarios en el reality. Sin embargo, algunos les criticaron la ausencia de otros excompañeros de equipo.

Durante la convivencia en el programa de RCN, el actor de ‘Enfermeras’ y la ‘médium galáctica’ forjaron una bonita amistad basada en afinidades sobre el mundo espiritual, las energías e incluso la posible existencia de otros seres fuera de este mundo. A este team también se unieron los actores Martha Isabel Bolaños y Sebastián González, así como la modelo Isabella Santiago.

Pese a la estrecha relación que mantuvieron en el espacio televisivo, fue imposible verlos juntos después de la final, en la que resultó ganadora la caleña Karen Sevillano. En las imágenes compartidas por Mafe Walker, se pudo observar que estaba muy feliz de compartir con Trujillo y su novia Susana Rojas, en lo que parecía ser un jardín mientras disfrutaban de un asado en compañía de otros amigos y familiares.

Hubo un momento en el que Julián Trujillo volvió a hacer su coreografía viral de los galácticos. Incluso, realizó un baile que difundió en su nueva cuenta de TikTok. Entre los bailarines, además de su prometida, se encontraba su padre, quien no desaprovechó la oportunidad de mostrar sus ‘pasos prohibidos’, recibiendo elogios de los internautas.

Sin embargo, algunos cuestionaron que la reunión no contó con la presencia de los otros miembros del equipo. “Pero ahí faltaron galácticos”; “¿Y Martha, Sebastián e Isabella por qué no estuvieron?”; “Lástima que no estuvo el resto del equipo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes.

Otros reaccionaron sugiriendo que los otros galácticos quizás tuvieron otros compromisos y no se encontraban en la misma ciudad. Tal es el caso de Martha Isabel, quien vive en Cali. Además, algunos especularon que posiblemente la amistad habría llegado a su fin.