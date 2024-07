“Temazo”: así suena ‘Viva Colombia, Viva Falcao’ de Alexy en francés

Hace 10 años Alexy Hernández grabó desde Cartagena uno de los temas más virales de ese entonces y que ha perdurado en el tiempo como una leyenda para celebrar cualquier hazaña de Radamel Falcao García y no es otra que ‘Viva Colombia, Viva Falcao’.

PUBLICIDAD

El tema es usado no solo para enaltecer los logros del futbolista colombiano o la selección, sino que también de cualquier victoria que algún nacional quiera celebrar en las redes sociales con la expresión que es el mismo título del tema ‘Viva Colombia, Viva Falcao’, pero ahora ha tenido un revés.

‘Viva Colombia, Viva Falcao’ de Alexy en francés

Y es que en las redes sociales un joven radicado en España, quien se da a conocer como Dele GT, desde hace un tiempo atrás ha estado traduciendo todo tipo de canciones de diferentes artistas al francés generando una infinidad de reacciones en las redes sociales.

Ahora el joven decidió hacer la interpretación de la icónica canción de Alexy Hernández en su poderosos estribillo en el que al pie de publicación agregó “Así sonaría ‘Falcao (viva Colombia, viva Falcao)’ en francés 🇫🇷de Alexy 🇨🇴🤝🇫🇷 Muchos me la habéis pedido, espero que os guste ❤️🕺”.

Para la traducción Dele GT usó el estribillo el cual tradujo de manera exacta al idioma de la ‘Ciudad del amor’. “Vive la Colombie, vive Falcao, le tigre le plus fort et courageux du terrain, vive la Colombie, vive Falcao, le tigre le plus fort et courageux du terrain”, canta el joven el coro del éxito musical que se mezcla con la canción original de Alexy Hernández, mientras que tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, y agradecieron la versión en francés.

“Lo que escucho cuando dicen que estamos jugando una elegancia 🔥🔥🔥”, “No me esperaba esto ja ja ja ja <3″, “La traducción que no sabía que necesitaba ha ha ha ha ha ha ha ha 🔥🔥”, “Ese Era el que te faltaba 😂😂😂”, “soñé con esto” y “Temazo 🙌”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post.