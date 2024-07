“Se mete en la final”: Sensei del ‘Desafío The Box’ se pronunció tras la prueba de capitanes

Sensei del 'Desafío The Box' 2023

Alejo Calderón, más conocido como Sensei, y ganador del ‘Desafío The Box’ 2023 no se quedó callado al ver todo lo ocurrido en la prueba mixta de capitanes de la edición de los 20 años.

Y es que como es costumbre por medio de sus redes sociales se suma a la dinámica de preguntas y respuestas en la que el inolvidable desafiante intercambia opiniones con su comunidad digital, es por ello que una de las preguntas se debió a lo que fue la ruda prueba de los capitanes de Alpha, Beta y Omega.

Sensei no dudó en imaginar lo que hubiera sido poder tener la oportunidad de competir de esa manera en su edición, ya que habría salido a la pista con Cifuentes. Es de recordar que en la prueba de capitanes y capitanas del ‘Desafío The Box’ 2023, tanto Alejo como Cifuentes fueron los primeros en llegar a la meta en nombre de Alpha.

“La capitanía estuvo muy chévere, la verdad me hubiese encantado haber hecho una capitanía con Cifuentes. ¿ustedes se imaginan Cifu y yo en una capitanía? Eso hubiese sido muy bacano. La verdad la de hoy me gustó mucho, la prueba muy bacana, esfuerzo, había muy buena fuerza, resistencia al 100, entonces la verdad me hubiese encantando hacer una así, o sea, dos personas haciéndola. La gente quedó muy aburrida con los 10 minutos que le colocaron a Alpha, pero ya, nada que hacer, ahí está el resultado”, dijo Sensei.

Seguidamente llegó una pregunta sobre lo que fue el desempeño de Karoline de la casa Beta, pues en la prueba la participante emuló una fuerza incomparable e indetenible que la hizo llevar la delante de inicio a fin demostrando así ser una de las mujeres más fuertes de la edición de los 20 años.

“Karoline, mis respetos. La dio toda, fue la que llevó a Arandú arrastrado, lo guiaba, vea que llegó y se devolvió por él para ayudarle con las pelotas de cemento. En serio que Karoline, mis respetos, donde la dejen seguir se mete en la final esta pelada, porque es muy buena” — Sensei

Finalmente habló del desempeño de Santi y Dickson de la casa Alpha, pues reiteró lo que fue la sanción de tiempo que tuvieron que esperar para poder arrancar, así como lo que era desarmar los obstáculos que se van presentado en la pista e indicó que de haber salido al mismo tiempo el resultado habría sido diferente.