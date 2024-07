¿Se enamoró de su cuñada? Esto delataría que Camilo tiene “algo más” con la esposa del hermano de Evaluna

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner han capturado la atención y el cariño de millones con su historia de amor la cual se ha caracterizado por una profunda conexión emocional y una constante muestra de apoyo mutuo. Esto no sólo ha resonado en sus vidas personales, sino que también se ha convertido en una parte integral de su música y su carrera profesional.

Si bien ellos han sido una de las parejas más ejemplares del espectáculo, siempre terminan siendo criticados por su estilo de vida y ahora es Camilo quien se encuentra en medio del ojo del huracán.

Desde hace unos días, el cantante ha sido señalado por internautas que aseguran haber notado “está enamorado” de su cuñada Stefi Roitman, esposa del hermano de Evaluna, Ricky Montaner.

Así ha sido la relación de Camilo y Stefi que ha despertado sospechas de ser “algo más” que amistad

Camilo La relación del cantante con su cuñada ha sido señalada de "extraña" (Instagram)

La familia Montaner, conocida por su unión y apoyo incondicional, ha sido un pilar fundamental en la vida de Camilo, quien se ha integrado perfectamente en esta dinámica familiar. Del mismo modo ha sucedido con las esposas de Mau y Ricky, Sara Escobar y Stefi Roitman, respectivamente.

La cercanía que todos tienen entre sí ha llevado a que internautas sospechen que entre Camilo y Stefi hay “algo más” que una amistad. Todo comenzó tras la participación de ambos en un podcast, donde el intérprete de ‘Vida de rico’ llenó de elogios “exagerados” a su cuñada, dirigidos especialmente hacia su atractivo físico.

“Yo te prejuzgué por guapa. Yo te conocí de frente, te vi en el evento del lanzamiento del circo del sol de Messi en Barcelona. Estaba ahí y de repente vi a esta chica muy guapa y yo no tenía el contexto tanto de nada pero ella se me acercó y me saludó muy buena onda y yo lo que pensé fue varias cosas: ‘es muy guapa’, ‘ha de ser una mamería de persona’, porque las mujeres muy guapas a veces son como...el prejuicio”, relató el cantante.

Y continuó: “Uno dice mientras más guapa, menos interesante y menos más guapa, menos profunda. Entonces cuando vi que es buena onda dije ‘ay aparte de guapa entonces es fake’. Porque claro, ella sabe que es guapa entonces va a mirar por encima de. Pero cuando la conocí choqué con eso”.

“Oigan en tiktok hay un chisme como de que Camilo esposo de Evaluna, gusta de Stefy (mujer de Ricky el hermano de Evaluna), joda y me puse a ver videos que la gente coge las redes de ellos y carajo, ahí hay coqueteo. ¿Será Camilo fan de la relación del cuñado? No lo sabemos”, expresó una usuaria en X.

Las fotografías de la visita al podcast que fueron publicadas en redes sociales, también desataron comentarios: “Todos estamos de acuerdo que esa mano está muy cerca”. “Evaluna: hoy duermes en el patio jajaja”. “A stefi la tiene más fuerte agarrada con su mano mientras que a la otra chica no están los dedos y su mano muy suave”, se lee.

Camilo El cantante ha desatado sospechas de estar interesado en su cuñada (Instagram)

Eso sí, lo que ha llamado la atención es que hay publicaciones de años atrás en donde usuarios señalan esta “extraña” cercanía entre Camilo y Stefi.

A pesar de que muchos insisten en que las pruebas son “innegables”, otros defienden que este tipo de interacciones son habituales y no necesariamente románticas. Por supuesto, los involucrados han manejado la situación con discreción y profesionalismo. Por su parte, Evaluna y Camilo, siguen mostrando su amor y compromiso, con publicaciones que reflejan su vida cotidiana y sus proyectos conjuntos.