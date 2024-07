House Of The Dragon: ¿Dónde se graba el spin-off de Game Of Thrones?

house of the dragon

El éxito de “House of the Dragon,” el esperado spin-off de “Game of Thrones,” no solo reside en su cautivadora trama y personajes, sino también en los impresionantes lugares de filmación que dan vida a los vastos paisajes de Westeros.

La serie, que continúa explorando la lucha por el poder en la familia Targaryen, se ha rodado en diversas locaciones reales que aportan autenticidad y belleza visual a la producción.

Uno de los escenarios más destacados es Driftmark, el hogar ancestral de la Casa Velaryon. Las escenas se filmaron en Cornwall, Inglaterra, concretamente en St Michael’s Mount, una isla histórica ubicada frente a la costa de Marazion.

Este lugar no solo ofrece paisajes pintorescos, sino que también presentó desafíos logísticos, ya que los materiales debían ser transportados con semanas de antelación debido a la difícil accesibilidad.

King’s Landing

King’s Landing, la emblemática capital de los Siete Reinos, cobra vida en la serie a través de varios sitios en España.

La Plaza Mayor de Trujillo se utilizó para las escenas de la plaza principal, mientras que el Casco Antiguo de Cáceres sirvió como telón de fondo para las inquietantes escenas de la Guardia de la Ciudad y las salidas nocturnas de Daemon y Rhaenyra Targaryen. .

Dragonstone

El icónico castillo de los Targaryen, también fue filmado en múltiples lugares. Las exteriores se rodaron en Monsanto, Portugal, un pequeño pueblo conocido por sus rocas y estructuras antiguas.

Además, la confrontación en el puente entre los Verdes y los Negros se filmó en Gaztelugatxe, en el País Vasco, un lugar famoso por su impresionante ermita y su puente serpenteante.

Stepstones

Las Stepstones, donde Daemon Targaryen lucha contra las fuerzas de la Triarquía, se filmaron en Kynance Cove, Cornwall. Este sitio es conocido por su arena blanca y aguas turquesas, ofreciendo un escenario espectacular para las intensas batallas de la serie.

Salón del Trono de Hierro

Finalmente, las escenas interiores del Salón del Trono de Hierro se rodaron en los estudios Warner Bros. Leavesden en Inglaterra.

Este estudio, con una rica historia en la producción cinematográfica, ha sido el hogar de muchas producciones icónicas, incluyendo las películas de Harry Potter.