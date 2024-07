Agarrón entre Glock y Karen de ‘Desafío XX’ terminó en discusión delante de Andrea Serna

El capítulo 63 del ‘Desafío XX’ llegó con sorpresas pues tras la prueba mixta de capitanes en la que Arandú y Karoline de Beta consiguieron el primer lugar, seguidos de Alejo y Luisa de la casa Omega se conformaron los dos nuevos equipos.

Desde el pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas los capitanes vieron caer la bandera de la casa Alpha en manos de Santi y Dickson. Y fue así como Karoline escogió primero a Kevyn, para luego Arandú irse por Darlyn. Con el primer turno de Omega Luisa se fue por Renzo para luego Alejo escoger a Karen ficha clave de Alpha.

En la segunda selección los capitanes de Beta se fueron por Yoifer y Dickson, mientras que los Omega por Francisco y Mapi. La tercera ronda quedó con Hércules y Glock que permanecen en Beta y por otro lado Santi y Natalia quien regresó a su equipo original.

Momentos más tarde se llevó a cabo la primera contienda de los dos equipos que mediarían sus fuerzas en el box rojo, el cual es de contacto, en una prueba que emulaba un juego de futbol, pero con los participantes amarrados y en medio de la euforia de la competencia por los 11 puntos se dieron diversas situaciones.

Y que si bien es sabido es una prueba en la que la agresividad es la protagonista tal parece que Glock de la casa Beta abusó de ella, empujando a Alejo y Karen de Omega de una manera que desató las reacciones de los demás compañeros.

Luego de finalizada la prueba, en la que Beta consiguió el primer lugar, en el pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas, la presentadora Andrea Serna habló con ambos equipos sobre la situación de molestia, especialmente a Alejo de Omega

“Sentí un poco de brusquedad, Andrea. Yo tengo un espíritu competitivo, a mí no me gusta como ganar y ser brusco, desleal, hay un tipo de brusquedad que es la que me gusta dar con Kevyn, siempre nos damos muy duro, pero nunca nos lastimamos. Hubo muchos golpes, en parte de Glock, de Darlyn, de Karoline, un poquito bruscas con mis niñas”

— Alejo