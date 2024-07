“Pero si eres rola”: dan palo a Jessica Cediel por una particular celebración en redes

En cada una de sus publicaciones Jessica Cediel llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues ahora se ha mostrado celebrando el Día de Independencia de los Estados Unidos.

La actriz se mostró en una publicación en la red social Instagram en la que aparece ataviada con una blusa de la bandera de los Estados Unidos, así como un video de lo que es el espectáculo de fuegos artificiales que se da por la independencia de ese país cada 4 de julio y paseando por un parque temático.

“Happy 4th of July 🇺🇸 ❤️ ✌️ 💥 💋 🎊 😍 🥹”, es lo que ha escrito Jessica Cediel al pie de la publicación que no tardó en llenarse de diversas reacciones por parte de la comunidad digital, pues de manera dividida algunos indicaron que espectacular que luce, pero otros le recordaron sus raíces colombianas y catalogan como “conveniente” que se celebre una fecha que no es de su país.

“¿No estabas festejando los goles de Colombia?”, “Desde cuando se volvió norteamericana”, “No celebra la fiesta patria de su país y si celebra la de un país que no es el de ella se dieron a conocer en su país y llegan al extranjero y se olvidan que son colombianos qué tristeza”, “Pero si eres rola 😂”, “Ja ja ja ja ahora ya no es pastora... ji ji ji ahora se las da de gringa... je je je”, “Tienes más nacionalidades que la ONU”, “Ya dejo de ser colombiana, ahora es estadounidense. ¿O según le conviene?” y “😂 😂 pero si hoy no es 20 de julio”, son solo algunas de las reacciones que destacan.