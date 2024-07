¿Muy presumido? Yeison Jiménez ‘chicaneó' su nuevo logro musical y sus seguidores lo criticaron por “creído”

Yeison Jiménez es uno de los cantantes más destacados del género popular en Colombia. A sus 32 años, se dedica a componer y cantar canciones que son un éxito en las reuniones familiares y fiestas. Su reconocimiento lo llevó a ser jurado en una temporada de ‘Yo Me Llamo’ y a participar como asesor en ‘La Voz Kids’, lo que lo ha hecho tener mucha cercanía con su público. La historia de vida de Yeison ha impactado a muchos, pues en su infancia trabajaba en corabastos y posteriormente llegó a cantar en grandes escenarios de música.

En sus redes sociales, no pierde la oportunidad de mostrar algunos de sus logros profesionales y uno de los más sonados del momento, es su gira nacional por varios recintos en el país, llegando a vender tres fechas en el Movistar arena. Ahora Yeison añadió una fecha para la ciudad de Manizales, y durante la rueda de prensa, habló de lo especial que es este logro, pues es la ciudad del departamento en que nació.

Por medio de sus redes sociales afirmó: “ya todo está vendido, vamos a hacer cuatro arenas. El reto más grande para nosotros era Manizales, yo conozco las cualidades de los eventos de mi tierra, aquí es difícil llenar con ocho artistas en tarima, imagínese lo difícil que es llenar una arena con un solo artista. Es básicamente celebrar mi trayectoria desde los 17 años hasta los 32 años, yo le dije a mi manager que si no estaba Manizales no podía celebrar, no quería celebrar mis años de carrera sin mi gente”.

Aunque muchos apoyan la carrera de Yeison Jimenez, otros lo tildan de creído y reiterativo por hablar de sus conciertos y gira, aun así sigue vendiendo varias fechas en diversas ciudades.

