Jennifer Lopez celebró el 4 de julio sin Ben Affleck y eliminando comentarios

Jennifer Lopez sigue sin hacer declaraciones respecto a los rumores de un posible divorcio con Ben Affleck, por lo que cada uno de sus pasos han sido analizados con lupa. De hecho, una de las últimas informaciones que aparecieron al respecto, era que no lucía su anillo de matrimonio en un último evento.

La pareja apodada Bennifer ha dejado algunas pistas sobre su crisis matrimonial al no vivir juntos, mostrarse distantes y hasta no llevar sus anillos de compromiso. Pese a ello, al diva no ha dejado de vacacionar y disfrutar sus últimos días en solitario o rodeada con sus hijos, Emme y Max.

La diva del bronx no dudó en celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el pasado 4 de junio, y decidió mostrar cómo la pasó en tan importante día a través de sus redes sociales con unas románticas postales pero en solitario.

El 4 de julio de JLO

Lejos del bullicio de la ciudad y de los paparazzi, Jennifer Lopez se tomó un descanso para celebrar en Los Hamptons. Allí aprovechó para mostrar no solo hermosos paisajes, sino también looks que rara vez luce.

Sin la compañía de Ben Affleck, la multifacética artista compartió en sus redes sociales varias fotografías en las que se la puede ver rodeada de naturaleza, con idílicos campos de lavanda como fondo y luciendo un look cottagecore, con el que mostró su faceta más romántica en la vida rural, algo que disfruta en contadas ocasiones.

Su atuendo consistió en una camisa de mangas cortas con estampado de rayas y motivos florales, combinada con unos pantalones de silueta paper bag en color beige, con pinzas y de tiro alto. Como parte de sus accesorios, eligió un bolso bordado a mano con flores de la marca Dior, un sombrero alto en la misma tonalidad y unas cómodas y versátiles sandalias de dedo en piel marrón.

Para que sus publicaciones no fueran opacadas, JLo decidió limitar los comentarios. En los últimos días, estos se han centrado en rumores de separación y en las constantes críticas que enfrenta como parte del precio de la fama.

La famosa una vez más apareció sin su esposo, quien en su lugar fue captado en compañía de sus hijos: Violet, Seraphine y Samuel muy sonriente mientras disfrutaban en un restaurante. Pese a que ambos se han negado a aclarar lo que realmente sucede en sus vidas de casados, sus movimientos por separado sigue delatando que algo no anda bien en su relación.