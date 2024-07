“El descaro de estos dos es increíble”: Kevyn y Natalia se besaron y fueron para ‘El Cubo’ del ‘Desafío XX’

El ‘Desafío XX’ en su capítulo 62 llegó con la esperada finalización de la etapa de tres equipos en la que una de las casas bajará su bandera para siempre dentro de la Ciudad de las Cajas y quedarán solo dos equipos antes de llegar a la fusión que determinará a los semifinalistas.

Sin embargo, antes de iniciar la prueba de capitanes los 16 participantes tuvieron una fiesta en la que los juegos iban y venían, hasta salirse las cosas de control, ya que jugaron a verdad o reto. Es así como se dieron varios besos como Santi con Glock, Dickson con Hércules quienes sorprendieron a todos por la efusividad, así como Karoline con Renzo, pero fue el beso entre Kevyn y Natalia el que desató las críticas.

Y es que como es de recordar que el participante llegó con pareja al ‘Desafío XX’, pero pese a que la nombró varias veces poco a poco se fue acercando a Natalia con la que hasta ahora sostenía algunos acercamientos y ahora han confirmado la atracción que se tenían.

Las llaves de ‘El Cubo’ se rifaron por medio de un concurso de besos, que casualmente fue ganado por Kevyn y Natalia, y ante esto los comentarios en las diversas casas se enfocaron en la relación de Kevyn fuera de la Ciudad de las Cajas. Tal y como era de esperarse los televidentes al ver las escenas no dudaron en manifestarse por medio de las redes sociales opinando al respecto.

“Kevyn y Natalia en el cubo... Que mal estamos pagando. El descaro de estos dos es increíble”, “Lo de Kevyn y Natalia me da mucho asco, perdónenme”, “¿qué les hizo pensar a los editores de Caracol que queríamos ver la luna de miel de Kevyn y Natalia?”, “Omitan las escenas de Natalia y Kevyn en el cubo, me incomodan” y “Todo iba bien hasta que propusieron el beso de Kevyn y Natalia no puede ser”, son solo algunas de las reacciones que destacan.