”Bien dicho”: Lincoln Palomeque mostró apoyo a Bacca por conmovedoras palabras que dedicó a su madre

Lincoln Palomeque es un actor que ha ganado reconocimiento en Colombia por interpretar diversos personajes en producciones exitosas, tales como ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, pero uno de los factores que lo ha hecho más reconocido fue su matrimonio con Carolina Cruz, una relación bastante duradera que dio por resultado a dos pequeños niños, Matías y Salvador.

Precisamente, a sus hijos a tratado de trasmitirle su amor por el deporte, en especial por el fútbol, del que es bastante apasionado y seguidor del panorama nacional e internacional.

Una de las noticias que más ha marcado las últimas semanas del fútbol colombiano, es la renovación de contrato de Carlos Bacca, quién es uno de los delanteros mejor pagos del FPC y además, brilla por su racha goleadora con el Junior de Barranquilla; aunque muchos esperaban verlo en otro equipo, Bacca afirmó que su pasión por el equipo ‘tiburón’ es grande y más allá de la plata, prefiere estar complacido en el equipo de sus amores.

Lincoln no dudó en felicitar a Carlos Bacca por medio de sus redes sociales, por su mensaje sobre su madre, pues el delantero afirmó: “hay cosas más importantes, la plata llena vacíos pero no es todo, hace tres años perdí a mi mamá y puedo tener todo, pero ella no está aquí”.

El actor se conmovió con sus palabras y afirmó que a el también le hace mucha falta su madre, que falleció en el año 2017 pero su ausencia sigue marcando su vida cotidiana; Lincoln no dudó el celebrar la estadía de Bacca en el fútbol colombiano.

El sueño que Lincoln tiene para su hijo Matías

Matías, en especial, ha demostrado que tiene una gran afinidad con el deporte, en particular es amante del fútbol y sus dos padres han sido muy demostrativos en sus redes sociales para enseñar el talento del pequeño para gambetear y hacer goles, aunque no han sido muy específicos, todo parece indicar que Matías juega como delantero en su equipo de formación.

Como papá orgulloso y amante del fútbol, Lincoln ha mostrado gran orgullo por las habilidades de Matías para el juego y algunos de sus goles más especiales, por lo que es evidente que en gran parte de las prácticas deportivas del menor está presente el actor. En esta oportunidad afirmó: “Mejorando Mati; buenos pases, faltas, goles y con sangre, le da rabia cuando no los hace igualito a mí, competitivo, ¿cómo lo ven?”, a esta pregunta, muchos seguidores del actor respondieron afirmando que parece que tiene porte de futbolista profesional.