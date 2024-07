‘Betty La Fea’ iba a ser venezolana, ella es la actriz que descartaron por Ana María Orozco

Hace 25 años, específicamente en 1999, llegó el éxito dramático colombiano de todos los tiempos como lo es ‘Yo Soy Betty, La Fea’ el cual ha roto los esquemas en diversas adaptaciones y repeticiones.

Su llegada a Netflix por mucho tiempo, antes de su estrepitosa salida el pasado 10 de julio del 2022, la mantuvo siempre dentro del top de lo más visto, hasta su llegada a otras plataformas en las que incluirá la continuación de la historia que enamoró al planeta el próximo 19 de julio.

Sin embargo, a medida que pasan los años se van conociendo detalles de lo que fue su historia, grabaciones y en especial de sus invitados especiales que era uno de los platos fuertes que presentó la trama.

Recientemente ha hablado el maquillador que transformó a Beatriz Pinzón Solano durante los eventos en Cartagena junto a la inolvidable Catalina Ángel, se trata del venezolano Wladimir Utrera quien contó durante una entrevista lo que fue su llegada al papel clave del nuevo rostro de la protagonista.

El especialista en maquillar a celebridades precisó que estaba en un evento en el que indicó que quería concursar por el papel

Agregó que en ese momento la telenovela tenía un presupuesto muy bajo, pero que no le importó y por ende eso no fue limitante para sumarse al reparto de invitados especiales, porque fue una oportunidad grande que le abrió las puertas. Por otra parte, indicó que estará en la nueva entrega de ‘Yo Soy Betty La Fea’ en una participación especial con una línea de maquillaje venezolana.

Elaiza Gil es una destacada actriz venezolana que ha estado en grandes producciones audiovisuales en la época dorada de la televisión en Venezuela, cuando ambos países exportaban sus talentos para protagonizar telenovelas.

Ese fue el caso por Colombia en producciones venezolanas como la de Marcelo Cezán en ‘Niña Amada’, Rafael Novoa que estuvo en ‘Cosita Rica’ y Juan Pablo Raba en ‘Mi Gorda Bella’ y ‘Estrambótica Anastasia’. Mientras que por Venezuela estuvieron en Ruddy Rodríguez en ‘La Ex’ y Scarlet Ortiz en ‘Todos quieren con Marilyn’ que son producciones colombianas.

Durante el año 2017, Elaiza Gil concedió una entrevista a Hispano TV con ‘Al Volante’ en la que confesó que se fue a Bogotá a pasar unos días en casa de una amiga y en ese entonces terminó haciendo el casting de ‘Yo Soy Betty, La Fea’, corroborando la información que dio el maquillador.

“El casting final quedó entre Ana María Orozco y yo. Y esa fue una agonía de tres meses de sí eres o no eres. Yo no iba con planes de hacer nada. Fernando Gaitán había visto ‘Pandemónium’, una película que yo hice y a él le encantaba la idea de que yo no fuera conocida en Colombia, nunca me hubiesen visto arregladita sino presentarme como fea”

— Elaiza Gil