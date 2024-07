Joaquina: Uno de los nuevos nombres del pop latinoamericano

Joaquina se ha catapultado como una de las nuevas artistas pop de la región gracias a su sonido auténtico y voz que ha conmovido a muchos. Como parte de de este nuevo inicio musical, la cantante venezolana lanza Pesimista como parte de su nueva producción musical. Además, conversó con PUBLIMETRO sobre el hecho de cantar junto a uno de los grandes de la música lírica Andrea Bocceli en homenaje a sus 30 años de carrera.

Es una artista jóven, ya con un Grammy a cuestas como Mejor Nueva Artista, ¿Cómo ha visto su carrera en retrospectiva?

Honestamente, me lo estoy disfrutando, estoy como agradeciendo cada día y apenas estamos empezando entonces la idea es seguir creciendo y moldeándome a todo esto. Me parece todo un poco loco, pero seguimos empezando y honestamente con muchísima emoción.Puede llegar a ser un poco abrumador, fue muy en cámara lenta todo.

¿Cómo ha sentido los frutos de ese reconocimiento?

Creo que mi sueño más grande ha sido ganar un Grammy y llegar a ese momento me parece tan impresionante y tan extraño, la verdad lo veo como un impulso al comienzo de mi carrera. Creo que eso es lo que es el premio de Mejor Nuevo Artista, y eso me parece también súper bonito y súper especial. Honestamente estoy demasiado agradecida como que no pude creer cuándo pasó, todavía no lo puedo creer, lo veo como un impulso para mí y algo que me va a acompañar siempre. Sigo trazando el mismo camino que llevaba hasta antes de los Grammys, pero me ha enseñado muchísimo.

¿Cómo qué?..

Como apenas estoy empezando mi carrera, creo que lo principal es acomodarme a este ritmo de vida, y el seguir reconociéndome todo el tiempo.

Pesimista es su más reciente sencillo, ¿Qué tiene que contar sobre esta canción?

Pesimista fue la primera canción que escribí de este álbum que estoy haciendo desde hace más de un año. Fue la canción que le abrió la puerta a todas las los otros sencillos que había sacando antes cuando estaba en uno de los primeros viajes que hice con mi música. Tuve la oportunidad de ir a España a hacer una gira por colegios, sola. Como era la primera vez que estaba tan lejos de mi casa haciendo algo que tuviese que ver con la música, fue como un shock muy grande para mí. Recuerdo que empecé a escribir la canción sentada en la cama de un hotel en Madrid y mirando la ventana, escuchando el ruido de afuera empecé a pensar en una persona que extrañaba que estaba en casa lejos de mí, y en ese momento como que pensando en que todo lo nuevo que estaba viviendo me recordaba esa persona.

En sí, en esta canción hablo un poco de eso, como el sentirte lejos de los tuyos y decir cómo guau. Esto me ha hecho darme cuenta de lo tanto que te amo y que si algún día llegó a perderte, me haría trizas entonces por eso como que el título es un poquito irónico, aunque es una canción de amor.

Quizá uno de esos primeros frutos musicales hasta ahora podría ser la celebración de los 30 años de Andrea Bocelli, ¿Cómo recibe la noticia de estar en este homenaje?

Es un honor para mí. No tengo ni las palabras para describirte el honor tan grande, que es para mí poder cantar con el maestro Andrea Bocelli en julio. Esto se dio porque ellos estaban buscando alguien latina más o menos con mi perfil y pudieron llegar a mí. Tuve que mandar un vídeo para que me escucharan cantar y se dio esa oportunidad. Siento muchísima responsabilidad (en el buen sentido) con esa oportunidad,porque es una tarima muy grande e icónica como la de Hair Park en Londres y también obviamente por el maestro Bocelli y todo lo que lo que significa el peso de su trayectoria en la música y de lo grande que es él. Pero estoy emocionada de poder tomar esa oportunidad con muchísimo respeto.