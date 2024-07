Actor de ‘Rojo Carmesí’ no ocultó su emoción por empezar nuevo proyecto en Caracol

‘Rojo Carmesí’, la nueva producción dramática de RCN, no ha logrado alcanzar la sintonía esperada, según los últimos reportes de audiencia. La telenovela, que es una idea original de Fernando Gaitán y cuenta con un elenco de renombre encabezado por Laura de León, Carlos Báez, Carolina Gaitán y Juan Guilera, no ha logrado mantener a los televidentes conectados a la pantalla de ‘Nuestra Tele’, especialmente después del éxito rotundo de la bioserie ‘Rigo’, que alcanzó un rating de dos dígitos en la televisión nacional.

A pesar de que ‘Rojo Carmesí’ no figura en la lista de los programas más vistos, algunos de sus actores han salido en defensa del proyecto. Han destacado que la telenovela ha tenido una buena acogida a través de plataformas digitales, como Telegram, donde cuentan con una considerable cantidad de seguidores que siguen la trama. Sin embargo, muchos usuarios han señalado que el constante cambio de horario ha afectado negativamente la sintonía de la producción.

Los actores del elenco han manifestado su satisfacción con el proyecto y han valorado el esfuerzo de todos los involucrados en la producción. Han agradecido enormemente a todas las personas que hicieron posible el rodaje de esta historia, la cual fue escrita por los libretistas Adriana Suárez, Ana Fernanda Martínez y Fernán Mauricio Rivera.

Juan Guilera celebra nuevo proyecto en Caracol

Uno de los protagonistas de ‘Rojo Carmesí’, Juan Guilera, quien interpreta a Marcelo Valencia, ha compartido su felicidad por comenzar un nuevo proyecto en Caracol Televisión. El actor argentino dará vida a Andrés Ferreira en la nueva versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, junto a los actores Lina Tejeiro, Laura Barjum y Variel Sánchez.

“Hacía tanto que no actuaba en una comedia, ahí atrás está Caracol. La felicidad que tengo, pasar del melodrama a la comedia es muy lindo y ese proyecto me encanta, no les puedo contar nada, pero creo que les va a encantar”, expresó Guilera en un video compartido en sus historias de Instagram.

Guilera también mencionó que está trabajando arduamente en su pronunciación para evitar su acento argentino, poniendo especial atención en las eses de sus parlamentos. Indicó que las grabaciones ya han comenzado y se extenderán durante los próximos cuatro meses. Posteriormente, la serie se transmitirá por Netflix.