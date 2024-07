“El tormento tuyo soy yo”: María Niño y su video viral llegaron a Venecia

Varios años han pasado desde una fuerte discusión que se dio en una chalupa que una de Barranquilla a Salamina, una de ellas era María Niño protagonista de una frase que se inmortalizó en las redes sociales que no es otra que “el tormento tuyo soy yo”.

PUBLICIDAD

Es de recordar que María Niño discutía con otra mujer, esto luego que presuntamente la golpeara, y empezaron a discutir por un hombre con el que ella había salido años atrás y que ahora estaba con esta otra.

La mujer enardecida empezó a reclamarle a María Niño de presuntamente estar con su marido y las respuestas que esta le dio se convirtieron en tendencia en ese entonces, naciendo así una de las primeras leyendas virales de Colombia.

“Mal parid@, hija de put@, préstame una blusa ahí, pa’ que veas, préstame una blusa. Esa desgraciada mujer va a hacer que yo me la mande a trompadas. ¡No! ¡¿Qué policía?! ¡Yo no tengo nada que ver con la policía! Lo que pasa es que la hija de put@ está ardida porque le estoy gritando la verdad. Por eso es que es. La verdad es la que te estoy diciendo yo a ti, que tu marido no me quiere dejar porque encuentra sabrosura en mí. La pumadita se la echara tu marido. Lo único que sí te voy a decir hija de put@ es que el tormento tuyo soy yo ¡El tormento tuyo soy! Vida que tú no eres feliz, tú no eres feliz, tú no eres feliz mi amor, mientras María Niño exista tú no eres feliz”, dijo en ese entonces María Niño.

“El tormento tuyo soy yo” de María Niño ya no es chalupa, sino en góndola

Pese a que el video sigue apareciendo algunas veces ahora ha sido el creador de contenido digital Jesús Arana Simancas, quien en su viaje por Europa —con el que ha estado en diversas ciudades—, aprovechó un paseo en góndola por Venecia para recrear el video de María Niño con un perfecto lip sync que se ha hecho viral en las últimas horas.

“Qué estará pensando el man góndola viendo a ti ?? Ja ja ja ja 😂😂🔥🔥”, “Yo había madrugado para el work y tenía amargura encima, pero ya con María Niño me compuce Qjajjaja TE AMO ❤️‍🩹🫂 ...”, “Jajajja Maria Niñoooo en las chalupas de Veneciaaaaaa, HERMANAAAAA Y LA QUESO😂😂😂😂”, “Y en Venecia que no es lo mismo, ni es igual!! 😂😂😂” y “Tu tormento y desde Venecia🤣🤣🤣🤣🤣”, son solo algunas de las reacciones que destacan.