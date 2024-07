¿Qué les responde? Emmanuel Restrepo habló sobre los mensajes de mujeres que recibe en sus redes

Emmanuel Restrepo es uno de los actores que ha crecido en popularidad gracias a su interpretación como Carmelo Rendón en la serie biogŕafica ‘Rigo’. Fue tanta la fama de su personaje que RCN decidió incluirlo como host digital en la primera temporada del polémico reality ‘La Casa de los Famosos’, dándose a conocer aún más en Colombia y en otros países de Latinoamérica.

PUBLICIDAD

Desde muy joven, Restrepo ha estado inmerso en el mundo del teatro, lo que le ha proporcionado una sólida base para su carrera actoral. Su talento lo ha llevado a participar en producciones destacadas como ‘La primera vez’ en Netflix. Próximamente, sus seguidores podrán verlo en la película ‘Malta’, dirigida por Natalia Santa, que se estrenará en las salas de cine el 11 de julio.

El actor, originario de Envigado, recientemente apareció en el programa ‘Buen Día Colombia’. Durante su visita, no solo sorprendió a los espectadores con su nuevo look – un cambio de color de cabello de oscuro a rubio – sino que también habló sobre el apoyo incondicional de su familia, que ha sido crucial para su crecimiento en el medio artístico. Indicó que está trabajando en otros proyectos para no quedarse encasillado en el papel de Carmelo en ‘Rigo’.

En una breve entrevista con la presentadora Viena Ruiz, Restrepo fue consultado sobre cómo ha manejado el aumento de su fama, especialmente con la atención que ha recibido de sus admiradoras.

Cuando se le preguntó sobre las propuestas amorosas y las preguntas indiscretas que recibe, respondió con humildad: “No, pues yo no sé (...) Igual es que son muchos mensajes, no alcanzo a leerlos todos, no hay una persona que me maneja a mí las redes, todo lo hago yo, entonces hasta ahora, no lo alcanzo a leer todo lo que llega, seguramente sí llegarán, pero yo no leo todo”.

Además, Restrepo mencionó que actualmente se encuentra soltero y disfruta mucho de esta etapa de su vida. En entrevistas anteriores, el actor ha hablado abiertamente sobre sus preferencias sexuales, revelando que tuvo un novio durante su juventud en Envigado. Fue solo después de mudarse a Bogotá para estudiar que sintió la libertad de ser más abierto sobre su orientación y compartirlo con su familia.