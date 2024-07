“Cada día más presumido”: Las críticas a Maluma por alardear su costoso collar de diamantes

Maluma, uno de los cantantes más famosos de Colombia, ha alcanzado fama internacional con éxitos como “Felices los 4″ y “Hawái”. Además de su destacada carrera musical y colaboraciones con estrellas como Marc Anthony, Madonna y Shakira, el cantante paisa también es conocido por su atractivo físico y estilo, que constantemente atraen elogios de sus fanáticas. Sin embargo, sus excentricidades lo han puesto en la mira de duras críticas.

A principios de 2024, Maluma sorprendió a sus seguidores al aparecer en una foto semidesnudo dentro de una bañera, cubierto con billetes de 100 dólares. Lo que parecía ser un intento de mostrar sensualidad, resultó en una avalancha de cuestionamientos sobre su “poca humildad”.

La historia se repitió recientemente cuando el “Pretty Boy” compartió en sus redes sociales la adquisición de un lujoso collar. La joya, diseñada por el prestigioso Jacob Arabo, está hecha de oro blanco trenzado con incrustaciones de diamantes blancos, amarillos y oscuros. El dije en forma de casete incluye detalles en oro y piedras preciosas, además de los nombres “Maluma” y “Blessd”.

“Mi cadena es una chimba 1 OF 1 💎💎💎 Thanks @jacobarabo & @benjamin_arabov por creer en los soñadores de Medallo @blessd 🙏🏼🙏🏼 Ni pregunten cuánto costó”, escribió el cantante. En un video, Maluma mostró su emoción por el lujoso regalo y posó con Jacob Arabo, el diseñador detrás de la exclusiva pieza.

Tildaron a Maluma de “vanidoso y presumido” por su collar de diamantes

Sin embargo, la ostentosa adquisición no fue bien recibida por muchos usuarios de redes sociales, quienes criticaron a Maluma por su aparente vanidad y falta de humildad.

Los comentarios negativos no se hicieron esperar: “Ya no me gustas ni cinco... con esa falta de humildad!! Shakira nunca ha hecho esto”; “Deja de ser tan estrambótico”; “Tanta vanidad, por Dios, vayan donde las personas no tienen ni qué comer, ni qué beber en La Guajira”; “Me gustas más cuando eres sencillo”; y “Millones de gente sin tener un pan para llevarse a la boca y los famosos gastando miles de miles vanidades y excentricidades”.

¿Quién es Jacob Arabo?

Jacob Arabo es un diseñador estadounidense de joyas y relojes, fundador de Jacob & Company en 1986. La marca de lujo internacional es conocida por sus atrevidos diseños que han atraído a celebridades como Cristiano Ronaldo, Kanye West, Rihanna, Jay-Z, Elton John y David Beckham. Las extravagantes piezas de Arabo continúan deslumbrando y generando controversia entre sus exclusivos clientes.