Claudia Bahamón hizo llorar a María Fernanda Yepes con incómoda pregunta en ‘MasterChef Colombia’

En el capítulo 12 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los 21 participantes en pie en la competencia, pues el número se reduciría a 20. En la edición se llevó a cabo el temido reto de eliminación de los delantales negros, los cuales quedaron conformados por el reto de campo en la colonial Villa de Leyva en los dos capítulos anteriores.

Es así como Alejandro Estrada celebraba haberse quitado el delantal negro y que Caterine Ibarguen, quien le había puesto uno días atrás, lo portara para la prueba. Sin embargo, antes de iniciar el reto para conocer al segundo eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ que se uniría al actor Camilo Sáenz, la presentadora Claudia Bahamón sostuvo una conversación directa con los participantes en riesgo.

Primeramente, bromeó con Gabriel Murillo a quien le pidió que la llamara por nombre propio, pero este decidió nuevamente llamarla de otra forma y optó por Valentina por lo que en medio de risas corrigió para seguir.

Luego fue el turno de Nina Caicedo, quien repetía en el reto por segunda semana consecutiva, quien indicó que era importante poder manejar sus emociones. Con ella llegó el turno de Caterine Ibargüen quien habló de cómo afrontar una derrota y lo que quiere que Colombia recuerde ella en caso de salir, pues indicó que para ella un reto en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ es como el de una medalla olímpica.

Jacques Toukhmanian habló del lugar en el que siente los nervios mientras que la actriz María Fernanda Yepes reveló que inició un curso de repostería para rendir en las pruebas, con esto llegó un cuestionamiento de Claudia Bahamón que la hizo llorar.

María Fernanda Yepes aseguró que sí, pero confesó tener miedo y sentirse vulnerable por lo que Jacques Toukhmanian se fue hasta la estación de la actriz para abrazarla en medio de los aplausos de los compañeros, pero en los testimonios individuales se desahogó.

“No me quiero ir del programa, así haya parecido el reto pasado que no me importaba, eso no es cierto. Les pido disculpas si creen o se interpretó que no me importa, todo lo contrario, me importa mucho estar aquí”

— María Fernanda Yepes