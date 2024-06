Luly Bossa le contó a sus seguidores que cayó en una millonaria estafa relacionada a su hijo Ángelo

Luly Bossa es una reconocida actriz nacida en Barranquilla que ha estado en varias producciones televisivas y de teatro de país, pero su historia de vida impactó a muchos de sus seguidores tras conocer que uno de sus hijos sufría de una enfermedad degenerativa y que su crianza fue un reto que Luly enfrentó con gran altura; tras el reciente fallecimiento de su hijo, ha seguido usando sus redes sociales para mostrar como vive su duelo, además de comentar algunos de sus proyectos.

PUBLICIDAD

Precisamente en esta oportunidad, comentó que fue víctima de una estafa; Luly ha compartido con sus seguidores que ha querido hacer varios cursos de superación personal, sin embargo, al pagar para acceder a unos de los cursos se dio cuenta de que cayó en una estafa, pues aunque pagó una significativa suma, tendría que pagar más para acceder a la información de los cursos a los que buscó acceder como parte de su duelo.

Luly dijo: “no compren esto, ni se les ocurra; si no me devuelven el dinero me voy a volver un dolor de cuello, pero por favor para que ustedes no les pase”.

El detalle que recibió Luly para recordar a su hijo

Muchos de sus seguidores, colegas y amigos han acompañado han Luly durante su pérdida, dándole la posibilidad de tener cercanía de mascotas y además vivir nuevas experiencias. En esta oportunidad, recibió un especial detalle que le recordó su cercanía con su hijo Ángelo y además le permitió tenerlo cerca por algunos instantes.

En redes sociales se han viralizado diversos peluches con cajas de voz de los familiares fallecidos para recordar algunas de las palabras que dedicaban a sus seres queridos, Luly recibió este detalle con la voz de su hijo Ángelo, muchos de los seguidores de la actriz llenaron de halagos este detalle y le dieron sus mejores deseos.