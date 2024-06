El mensaje sobre Luis Díaz por el que casi le da un infarto a más de uno

A través de X antes Twitter una mujer que se identifica como Mónica, dice ser psicóloga organizacional y exreina del Cesar, publicó un mensaje sobre el Luis Díaz, el jugador estrella de la Selección Colombia que por poco le produce un infarto a más de uno. En el texto, que resultó ser una broma, se leía una alerta sobre el presunto hallazgo de sustancias en la sangre del futbolista, lo que de inmediato generó exaltación en sus seguidores.

Luego, al ampliarse el texto se leía que se trata de sustancias que contienen los tubérculos, vegetales, mariscos y sopas costeñas.

El mensaje viral sobre Luis Díaz que asustó a más de uno

“ATENCIÓN ÚLTIMA HORA... ENCUENTRAN SUSTANCIAS EXTRAÑAS EN LA SANGRE DEL FUTBOLISTA LUIS DIAZ Después de un examen Anti Doping por la velocidad extraordinaria del jugador Luis Díaz, Las sustancias extrañas que encontraron al futbolista fueron extractos concentrados de: YUCA,ÑAME,PLÁTANO , SUERO,CAMARÓN,FRICHE , BOCACHICO,MOJARRA,CHIVO ASADO,CHICHA DE MAIZ,MAZAMORRA DE GUINEO VERDE, SOPA DE GUANDU, GUINEO CAYEYE,BUTIFARRA Y MOTE DE QUESO...”, decía la publicación, que generó todo tipo de emociones en quien lo leyó.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato a encontrarse con la publicación, que ya cuenta con más de 165 mil reproducciones.

“JAJAJA Dios mío, qué susto tan berraco. Mónica así no jajajaja”, “Moni, te creí... te juro que me asustaste ayyyy”, “Juemadre! Me caí de la cama!”, “Qué susto tan berraco”, “Por Dios casi me da...”, “Sea seriaaaaaa señoraaaaaaa moniii , se me alcanzó a acelerar”, “Gracias por hacernos reír y hacernos sentir más orgullosos de estos muchachos criados con los frutos de la tierra”, “Noooo Moooni…así no. La desilusión que me dio fue enorme. Qué susto. No faltaba más…que en este país de escándalos se sumara uno de la selección que es la único dando alguna alegría en estos días” y “Me asusté y todo”.