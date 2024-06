Yoifer del ‘Desafío XX’ reveló la razón por la que no tuvo novia en la escuela

Durante el capítulo 59 del ‘Desafío XX’ las emociones estuvieron a tope y es que se jugaría la prueba de sentencia y bienestar en el vertiginoso box blanco, y que cada uno de los tres equipos buscaba ganar, para evitar el chaleco de sentencia que busca eliminar a una mujer en el último ciclo antes de la prueba de capitanes cuando una casa tenga que bajar bandera.

Pero antes de irse a la contienda, en la que Karoline de Beta se autoproclamó como la “reina del box de aire”, el deportista Yoifer sostenía una conversación con Francisco en la que el cucuteño le preguntó cuándo había sido su primer beso.

Yoifer indicó que se dio cuando tenía 13 o 14 años, y era durante una conversación en la que la chica le preguntó si él quería que ella lo besara. A lo que en medio de risas reveló que le dijo que sí, y Francisco le pidió decir cómo había sido.

Indicó que no quedaron ni como amigos ni como novios, pues precisó que ella estaba indecisa, pero que de igual manera llegó contento a su casa y que su abuela —a quien se ha referido en diversas oportunidades con amor y respeto—se dio cuenta de que algo le pasaba porque se arreglaba más y seguidamente llegó el tema de las novias.

“No, yo en el colegio no tuve novia ¡Porque era bien feas esas pelaitas! ¡Dios mío bendito! ¡Qué Dios me perdone! Pero no había una que uno dijera: Ay Dios mío esta… ¡Nada!”

— Yoifer