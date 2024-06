Marcela Benjumea se despachó contra la policia en sus redes sociales

Marcela Benjumea siendo hija de una de las leyendas actorales del país como lo fue Carlos Benjumea, le siguió los pasos actorales a su padre y se ha convertido en una digna sucesora en la actuación llegando a ejercer no solo en telenovelas papeles en producciones como ‘O todos en la cama’, ‘Francisco el matemático’, ‘Pura Sangre’, y en su más reciente presencia en la serie de Netfllix ‘Secuestro del vuelo 601′. Pero también en el teatro, donde se ha movido con total naturalidad.

Marcela Benjumea de despachó contra la policía en sus redes sociales

Aunque no es una mujer que use mucho sus redes sociales, en diferentes oportunidades les da un uso netamente profesional para dar a conocer los proyectos en los que está trabajando. En su perfil personal de ‘X’ la actriz reaccionó ante la nueva dotación de motocicletas que fue entregado a diferentes agentes de tránsito.

“Importante que les enseñen también las leyes de tránsito...para que las practiquen”, mencionó la actriz. Y es que e muchas oportunidades la fuerza pública se ha visto involucrada en diferentes accidentes o escándalos por la manera en la que le hacen uso a este tipo de medios de transporte.

¿Marcela Benjumea tuvo hijos?

En una entrevista para El Tiempo, Marcela habló cómo fue su papel en ‘Amor sincero’, la bio novela de la carrera de Marbelle, habló sobre su rol de madre sincerándose sobre el hecho de los hijos en la vida real “No me creí el cuento, de hecho no tengo hijos y este amor sobrehumano que siente ella por sus críos me desconcertó. Hasta a su esposo lo corrige, lo echa pa’ lante. Sin embargo, cuando me lo confirmaron me emocioné”.