Caterine Ibargüen le puso delantal negro a Alejandro Estrada y los televidentes se enternecieron con su actitud

La competencia en ‘MasterChef’ sigue avanzando y cada vez más la competencia se sigue poniendo más difícil para los famosos, ya que en esta oportunidad tuvieron que preparar un plato obligatorio para todos de origen ruso. Para a algunos se les complicó tanto que se les quemó su preparación, como fie el caso de Franko Bonilla. Pero hubo otros bastante interesantes que se llevaron los elogios de los jurados y los compañeros.

Estre esos, fue el plato de Caterine Ibargüen, quien tuvo la gran fortuna de subir al balcón por elección de los jurados. Sin embargo tuvo que afrontar la inesperada decisión.

¿Por qué lloró Caterine Ibargüen en ‘MasterChef’?

Como parte de las sorpresas que tiene este formato, los famosos se enfrentaron a tres sobres misteriosos, que Catherine tuvo el privilegio de elegir. Uno de ellos daba la opción de quitar un delantal negro, otro, dar un pin de inmunidad, y finalmente, tener la responsabilidad de poner un delantal negro a uno de sus compañeros. Este último fue el que le correspondió a Catherine, teniendo la difícil decisión de poner un delantal negro, que en esta oportunidad fue a Alajandro Estrada.

Pese a que muchos llegaron a creer que el delantal negro se lo merecía Franko Bonilla por su plato quemado, la ex deportista decidió con lágrimas en los ojos dárselo a uno de los competidores más fuertes que se ha podido ver hasta ahora en estas dos semanas de competencia. Pero en las redes sociales no pueden de la ternura por la manera en la que reaccionó Caterine llegando a comentar “Caterine tiene el corazón más bondadoso que he podido ver”, “La única que tiene ese corazón tan lindo es ella”, “Ella es demasiado 😍”, “Corazones como el de @triplecibarguen son los que realmente necesitamos en ‘Masterchef Celebrity’ Colombia, una jugada cruel de la competencia porque a ellos que si están jugando bien les lastima cosas como está”.