“Nunca te fíes de una mujer despechada”: Descubrió a novio infiel y rifó sus entradas para la Copa América

La Copa América reúne a hinchas de todo el mundo que esta fiesta de fútbol para apoyar a su selección. Sin embargo para una joven pareja en Argentina se convirtió en un motivo de guerra.

Candela Fassino es una modelo que aprovechó este evento deportivo para sorprender a su novio precisamente con pasajes aéreos, ya que el galán había comprado las entradas para poder a la selección albiceleste, además campeona del Mundial Qatar 2022.

Los preparativos y la emoción a mil para poder hacer realidad el sueño de su pareja. La rubia, sin embargo, sufrió la decepción al descubrir que su “príncipe azul” realmente le era infiel, una experiencia que compartió en sus redes sociales.

Joven argentina descubre a su novio infiel y rifó las entradas compradas para la Copa América. Instagram Candela Fassino

“Acá la boluda que les habla, ahora la cornuda, su novio la acaba de cagar con su mejor amiga y miren lo que tengo acá, esto...” , comentaba mostrando las entradas compradas por su novio. “El boludo se dejó las entradas para la Copa América, para los próximos dos partidos y como la que les habla le iba a regalar los pasajes lo voy a sortear todo”.

“Nunca te fies...”

Las reacciones no se hicieron esperar entre los seguidores de la rubia quien además recibió consejos y algunas ideas para vengarse de su ingrata pareja. “Nunca te fies de una mujer despechada”.

“Jjaja qué genia, mejor que quemarle la ropa”, “Y encima se dió el lujo de tenerte porque la verdad que no es un tipo fachero, debe tener plata nomás”, “A ver mamita se empomo a tu amiga no sería tan amiga entonces 0 códigos tienes las mujeres, no se piénsalo”, se leyó entre las reacciones.

Entre los comentarios también varios dudaron de la historia, e incluso aseguraron se trataba de una estrategia para ganar seguidores. “Hacerte pasar por cornuda para ganar seguidos, es una muy buena estrategia”, “Muy armado todo”.