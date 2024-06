Después del escándalo, Aida Victoria Merlano confirmó su rutpura con Westcol “Ya no estamos juntos”

Westcol Hace tan solo un día en redes sociales se hizo tendencia las declaraciones de una supuesta creadora de contenido donde reveló que se llegó a besar con y revelando conversaciones donde los dos se hablaron mediante mensajes de texto vía Instagram, y que el streamer dijera en pleno en vivo que fue completamente mentira, y que todo se trató de un montaje, la misma Aida lo confrontó en dicho en vivo mencionando lo dolida que se encontraba y pidiendo una explicación clara sobre lo sucedido.

Pese a que Westcol intentó explicarle lo que pasó realmente, Aida siguió dolida por el tema, sobre todo, porque se encuentra enfrentando una recuperación de una cirugía, ya que por recomendación médica tuvo que cambiarse las prótesis mamarias porque una de ellas estaba rota, cosa que ponía en riesgo su salud.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su ruptura con Westcol?

Después de que este tema en redes sociales se volviera tendencia, la misma Aida Victoria subió historias a su cuenta de Instagram donde confirmó que efectivamente no había pasado nada entre la mujer implicada y Westcol, llegando a confirmar el supuesto chantaje monetario que hubo de por medio señaló “Le dio entrada a una mujer y rompió el código de nuestra relación. Que la vieja es oportunista, interesada, obvio. Le escribió al manager de West para decirle que todo fue una mentira (...) no sé quién es, a él sí lo conozco, con él tengo una relación, y el que me falló fue él. Entonces yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el amor que siento por mí... Y más que mi relación con él, es mi relación conmigo, y es la que más me ha costado construir y hay csas que no estoy dispuesta a permitir”.