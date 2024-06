“Cuando se junta todo es terrible”: Yeferson Cossio confesó que no la está pasando bien ¿Qué le pasó?

Yeferson Cossio compartió con sus seguidores en redes sociales un desgarrador relato sobre los difíciles momentos que ha atravesado recientemente. El creador de contenido paisa confesó que no ha tenido buenos días debido a complicaciones de salud de sus hermanas, la muerte de una de sus mascotas y el cumpleaños de su padre fallecido.

PUBLICIDAD

“La semana pasada fue bien compleja. Mis hermanas mal de salud, murió uno de mis hijos, cumpleaños de mi difunto padre, día del padre, yo estaba mal de salud de otros problemas que ni siquiera quiero mencionar”, escribió Cossio, evidenciando el cúmulo de situaciones difíciles que ha enfrentado.

Aunque no brindó más detalles sobre los problemas específicos de salud que enfrenta su familia, Yeferson dejó claro que está pasando por unos “problemas delicados”. Lo que más impactó a sus seguidores fue su revelación sobre cómo solía buscar refugio en el consumo de sustancias alucinógenas durante estos momentos complicados. Indicó que “cuando todo se junta es terrible”.

“En resumidas cuentas yo no la estoy pasando bien. Yo solía buscar refugio en las drogas y eso era un error terrible (...) Si yo me estaba sintiendo bien, mi estado de euforia, pero si yo estaba mal, eso se magnificaba también horrible. Entonces aprendí y es un no rotundo buscar esta clase de estímulos cuando me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, pero igual busco refugio en algo y lo encuentro”, expresó el influencer, destacando su aprendizaje y su decisión de evitar las drogas en situaciones estresantes.

Además, recientemente se conoció que su hermana Cintia Cossio se encontraba hospitalizada, aunque no se dieron detalles sobre su condición de salud. Esta noticia se suma a la serie de eventos que han afectado emocionalmente a Yeferson y su familia en los últimos días.

Cossio aprovechó el momento para aconsejar a sus millones de seguidores que están pasando por momentos difíciles. Los animó a buscar maneras saludables y constructivas de superar los retos que se le presentan en la cotidianidad.