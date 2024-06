Los mejores memes de Julio Iglesias que ha dejado la llegada de su mes

Los memes de Julio Iglesias ya son todo un clásico de las tendencias virales y es que desde enero empiezan a dejarse ver como una especie de conteo regresivo ante el séptimo mes del año.

En cada una de las redes sociales como X —antes Twitter—, Facebook, Instagram y especialmente en los estados de WhatsApp se vuelve una tendencia y una especie de tradición compartir estas bromas desde los días finales del mes de junio durante cada día de julio y hasta los primeros días de agosto.

Memes de Julio Iglesias

Sin embargo, acercarse los días de inicio del mes se da más fuerte el auge en las redes sociales en las que las imágenes del cantante en divertidas situaciones, pues muchos usuarios esperan con ansias este momento para compartir sus memes de Julio Iglesias más graciosos y creativos a la comunidad virtual.

“El lunes les caigo”, “Julio está por arrancar”, “Arranco la mejor época de memes del año. Y que la lloren los anti julio.”, “Julio viene cargado de emociones” y “A partir de que comienzan a salir los memes de Julio Iglesias, el año está por acabarse en un abrir y cerrar de ojos”, son solo algunas de las expresiones que inundan ya en redes sociales junto a las imágenes.

Julio Iglesias sobre sus meses del mes de julio

Durante el año 2015, a través de una entrevista para Hola, al cantante le preguntaron sobre su postura ante los miles de imágenes de su rostro que se viralizan a mitad de año.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, contó Julio Iglesias en aquel entonces según la publicación de Hola.